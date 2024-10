Compatto, sottile e con uno schermo rivoluzionario: come sarà l'iPhone 17 Air

Ascolta ora 00:00 00:00

Sul web stanno iniziando a circolare indiscrezioni sempre più numerose circa quelle che saranno le caratteristiche degli iPhone 17, anche se prima di arrivare al loro debutto ufficiale sul mercato bisognerà comunque attendere almeno fino al mese di settembre del prossimo anno. A quanto pare Apple pare intenzionata a immettere lo stesso numero di modelli della gamma, pur modificandone comunque tipologia.

L'iPhone Plus, ad esempio, dovrebbe essere soppiantato dalla variante Air/Slim, così chiamata per le caratteristiche di compattezza e leggerezza che dovrebbero contraddistinguere il modello: per via dell'utilizzo di componenti elettroniche realizzate appositamente per esso, e grazie a nuove tecnologie applicate per la produzione dello schermo, lo smartphone in questione sarà particolarmente sottile.

Quali saranno le sue caratteristiche tecniche? Come anticipato si fa riferimento a indiscrezioni che rivelano, nonostante il design compatto e una inusuale leggerezza, delle prestazioni al top della gamma grazie alla presenza del nuovo e potente chipset Apple A19, che consentirà al dispositivo di disporre di una capacità di elaborazione superiore e consumi energetici ottimizzati: a mantenere elevate le prestazioni del sistema operativo sarà anche la dotazione di 8 GB di memoria RAM.

Uno dei principali interessi degli ingegneri con iPhone 17 Air è quello di realizzare un modello estremamente leggero e sottile, per cui ci si attende un sistema fotografico altrettanto compatto: l'ipotesi che circola è quella di un device dotato di un'unica ottica, e non più delle due o tre che ci si attenderebbe per il modello Pro di cui raccoglierà l'eredità. Anche le componenti del comparto fotografico dovranno quindi rispondere alle caratteristiche di leggerezza, risultando così sottili da inserirsi nel corpo dello smartphone. Per quanto concerne la fotocamera frontale, essa sarà dotata di una risoluzione a 24 megapixel, in grado di realizzare scatti di altissima definizione.

E per quanto riguarda lo schermo? Le indiscrezioni anticipano che Apple utilizzerà una nuova tecnologia nota con l'acronimo Tddi, che sta per Touch and Display Driver Integration: essa prevede l'inserimento in un unico strato del display e del sensote touch, per cui ciò dovrebbe tradursi con un'evidente riduzione dello spessore del componente, in armonia col resto del dispositivo. Non verrà comunque sacrificata la qualità delle immagini, dato che si fa riferimento a un elevata risoluzione, superiore a quelle attuali, e alla possibilità di beneficiare di un grande risparmio energetico.

Il displai Oled, presumibilmente da 6.4 pollici, supporterà la tencologia ProMotion, con un refresh rate da 120 Hz e una gamma di neri più profondi. Secondo gli analisti, infine, il device sarà dotato di uno strato protettivo antiriflesso più resistente rispetto a quello presente nei vecchi modelli di iPhone.

Nota dolente del modello Air

potrebbe essere quella del costo, che si prevede elevato per le caratteristiche delle componenti, addirittura superiore a quello di iPhone 17 Pro Max che dovrebbe invece essere dotato di un comparto fotografico più performante.