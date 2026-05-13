Kate Middleton e il ritorno al castano iconico: nei capelli il segnale della rinascita a Reggio Emilia

C’è un dettaglio che, più degli abbracci, dei sorrisi e perfino del tailleur azzurro scelto per lavisita a Reggio Emilia, racconta davvero il ritorno di Kate Middleton sulla scena pubblica dopo la malattia: i capelli. Per il suo primo viaggio istituzionale in Italia dopo i mesi più difficili della sua vita, la principessa del Galles ha infatti abbandonato le sfumature più chiare e dorate viste negli ultimi tempi ed è tornata al castano intenso che per anni è stato uno dei suoi tratti distintivi. Un ritorno alle origini che appare tutt’altro che casuale.

Negli ultimi mesi, in realtà, la trasformazione era già iniziata. Dopo il periodo segnato dalla malattia e dall'assenza dalla scena pubblica, la moglie del principe William aveva progressivamente abbandonato le sfumature più chiare e dorate viste tra il 2024 e il 2025, quando il suo look aveva virato verso un castano illuminato da riflessi quasi biondi. Apparizione dopo apparizione, però, Kate aveva iniziato lentamente a scurire i capelli, tornando verso tonalità più naturali e profonde.

A Reggio Emilia questo percorso sembra essersi completato. Nelle immagini della visita italiana la principessa appare con quello che per anni, prima del colpo di testa biondo, è stato considerato il suo vero colore simbolo: un brown pieno, caldo e uniforme, molto simile alla nuance che l’ha resa un’icona di stile globale fin dagli anni dell’ingresso nella famiglia reale britannica.

Un colore pieno e naturale, con qualche sfumatura appena accennata, e messo ancora più in risalto dalla onde morbide e perfettissime, da sempre uno dei suoi hair look preferiti. Ma la scelta, forse, questa volta va oltre il semplice stile. Nel ritorno al castano intenso di Kate c'è un segnale preciso: il desiderio di lasciarsi alle spalle il periodo della malattia e riprendere simbolicamente possesso della propria immagine pubblica.

Non è un dettaglio secondario. Da sempre i capelli di Kate Middleton rappresentano uno dei suoi marchi di fabbrica più riconoscibili. Per anni il castano lucido e impeccabile della futura regina è stato copiato nei saloni di mezzo mondo, tanto da diventare quasi un fenomeno estetico a sé. Negli ultimi tempi, però, soprattutto dopo il lungo periodo lontano dagli impegni ufficiali, il look della principessa si era progressivamente schiarito, con riflessi più biondi e tonalità più morbide. Poi, di nuovo, la scelta di scurire gradualmente la chioma, ma step by step, gradualmente, senza fretta. Fino alla visita a Reggio Emilia, il primo viaggio istituzionale con il quale la principessa di riprende la scena. E, per l'occasione, il castano torna protagonista e restituisce un’immagine molto vicina a quella degli anni precedenti alla malattia, quasi come se la principessa avesse deciso di recuperare anche visivamente la vita di prima.

E proprio i capelli, apparentemente un elemento secondario, sembrano raccontare più di ogni altra cosa questa decisione.

Perché il ritorno al castano di Kate Middleton non è soltanto una scelta estetica:, con l’immagine pubblica che il mondo aveva imparato a conoscere e con quella sicurezza che negli ultimi mesi sembrava inevitabilmente incrinata. In fondo, la forza dell’immagine di Kate è sempre stata questa: comunicare senza parlare. E a Reggio Emilia, tra folla, abbracci e sorriso, il messaggio è apparso chiarissimo.