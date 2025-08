Moda, indossare con stile il nero d'estate: 4 outfit perfetti

La bella stagione ci spinge ad archiviare momentaneamente i colori più scuri del guardaroba, primo tra tutti il nero. E ci invita a indossare tonalità più chiare, magari con fantasie vivaci, oppure palette più calde e allegre in onore dei colori estivi. Con un posto di riguardo per le tinte più neutre e naturali, perfette da sfoggiare in spiaggia.

Anche le tendenze moda in fatto di colori offrono una scelta cromatica fresca che va dal giallo burro al verde latte menta, e a tutte le sue declinazioni. Passando per l'azzurro estate, l'arancione mandarino, fino ai colori più caldi e intensi quali il rosso e il Mocha Mousse, tutte tonalità frizzanti per combattere il caldo. Nonostante la vasta scelta cromatica c'è chi non cede alle lusinghe dei toni vivaci e rimane fedele al colore del cuore, il nero, sfoggiandolo anche durante le giornate più afose.

Vestirsi di nero d'estate, le strategie per combattere il caldo

Il nero è quel colore che, d'estate, rimane chiuso tristemente nell'armadio, perché è in controtendenza con le tonalità più chiare tipiche della stagione. E principalmente perché è un colore che attira il caldo, è una tonalità scura che tende ad assorbire le radiazioni solari trasformandole in calore e aumentando la temperatura corporea. A differenza del bianco, che riflette la luce del sole agevolando una sensazione maggiore di freschezza, il nero l'assorbe e immagazzina. Per questo motivo è un colore che viene associato alle stagioni più fredde e invernali.

Ma per gli appassionati di questa tonalità esistono piccole strategie che ne consentono l'utilizzo anche d'estate, ad esempio scegliendo tessuti leggeri e freschi come il lino, cotone o tessuti tecnici. L'ideale per consentire una valida traspirazione. Si può giocare con gli accessori per proteggersi dal sole, come gli occhiali e un cappello ampio, oppure mescolare il nero con il bianco. Fino alla scelta di abiti ampi e comodi, l'ideale per far passare l'aria e ridurre l'effetto calore: dalla gonna over al pantalone largo, fino all'abito ampio. Il nero è un colore elegante, ecco come indossarlo nel modo giusto per creare look fashion e di classe.

Top e pantaloncini corti

Una combo tipicamene estiva quella composta dal pantaloncino corto in abbinamento con un crop-top e una canottiera, tutto rigorosamente nero ma in tessuto leggero come lino o cotone traspirante. Una soluzione comoda e versatile, che si può completare in modo creativo con l'aggiunta di accessori colorati, come una maxi collana giallo burro, sandali bassi o sneakers coordinate. Per i più audaci si può sperimentare anche il binomio tra un pantalone nero lungo con un gilet aderente, perfetto anche per il look da città con mini bag coordinata e scarpe basse a contrasto.

T-shirt e gonna lunga

Per un total black look ideale ecco la combinazione tra gonna lunga e ampia e maglietta cropped leggermente aderente. La gonna è perfetta in tessuto leggero, anche in stile cargo con i tasconi, oppure ampia e leggera in lino fresco traspirante. Per un outfit più romatico si può giocare con un gonna lunga e morbida da abbinare con un top lungo con pieghe e volant. E per finire non può mancare l'abbinamento a contrasto tra t-shirt bianca e gonna lunga nera, da coordinare con bracciali e orecchini dorati e scarpe basse.

Completo oversize

Dall'abito dal taglio maxi e ampio al completo composto da un pantalone palazzo o ampio, abbinato a una maglia larga o una camicia morbida dal formato over. Tutto rigorosamente nero, meglio se in tessuto leggero e traspirante, da coordinate con accessori in tinta. Oppure da spezzare con dettagli ed elementi coordinati super colorati, ad esempio delle scarpe e una borsa rossa.

Abitino corto LBD

Il Little Black Dress è quel capo di abbigliamento che non stanca mai, perfetto sia per le occasioni più formali sia per quelle del quotidiano. Dal tubino corto aderente per la sera o il cocktail, all'abitino morbido con volant e tagli asimmetrici per un effetto cozy e libero. Lo si abbina a scarpe basse e confortevoli, per creare un outfit semplice ma al contempo raffinato.

Come abbiamo visto il nero è perfetto per realizzare outfit

estivi ed eleganti, sia in versione total look che in abbinamento con accessori e capi dai toni vivaci e contrastanti. Giocando con i tessuti e le combinazioni cromatiche si possono creare abbinamenti originali e fashion.