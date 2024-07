F1, in Inghilterra Norris è il più veloce nelle libere: Leclerc solo sesto, Sainz 8°

L’estate della Formula 1 si trasferisce in Inghilterra e, almeno a giudicare da quanto visto nelle libere del venerdì, le due McLaren saranno le favorite per la vittoria finale. Lando Norris fa segnare il miglior tempo sia nell’Fp1 che nell’Fp2, nonostante gli ultimi minuti siano stati rovinati dalla pioggia mentre Oscar Piastri si rifa nel finale e chiude secondo. Qualche problema di troppo per Max Verstappen, che nella seconda sessione esce fuori di strada e non può migliorare il suo tempo. Sessione interlocutoria per le Ferrari, che hanno lavorato sul setup e sul passo gara: Leclerc chiude l’Fp2 in sesta posizione dietro al campione del mondo. Alle sue spalle Hamilton e Carlos Sainz, che si mette dietro Stroll e Russell.

Fp1, Norris c’è, le Rosse si nascondono

La prima sessione di prove libere sul circuito di Silverstone sorride ad una delle squadre di casa, con la McLaren che chiude con il primo ed il terzo miglior posto nella griglia virtuale. Lando Norris ha la meglio su Oscar Piastri nella lotta interna alla scuderia di Woking: il pilota inglese fa fermare il cronometro su un buon 1:27.420, realizzato con gomma morbida. Piastri ha fatto segnare il terzo tempo ma non ha potuto provare a migliorare ulteriormente la sua prestazione visto che un problema idraulico ha costretto il pilota australiano a rientrare anzitempo nei box. La vettura l’ha abbandonato a metà della pit-lane, costringendo i marshals a spingerla per farla recuperare dai meccanici del box.

A separare le due McLaren l’Aston Martin di Lance Stroll, che aveva iniziato la sessione di libere con un mezzo disastro in pista, un bloccaggio di tutte le ruote causato da un problema elettronico: una volta resettato il sistema, il compagno di squadra di Fernando Alonso si è preso la seconda posizione con un giro più lento di 134 millesimi di secondo. La seconda fila virtuale è completata dal campione del mondo Max Verstappen, che però, al contrario dei primi tre, non ha mai usato le soft. Oltre ad un quasi contatto tra Norris ed il terzo pilota della Red Bull Hadjar, notevole il fatto che Mercedes e Ferrari non siano sembrate interessate a cercare subito il giro veloce. Vedremo se le cose cambieranno nella seconda sessione che prenderà il via alle 17.

Fp2, solo McLaren, errore per Max

La seconda sessione di libere, complicata nel finale dalla pioggia, ha confermato quanto visto nel primo pomeriggio, con le McLaren che sembrano averne più di tutti. Resta da capire quanto si siano nascoste le altre squadre ma il vantaggio di Norris e Piastri sui rivali è già abbastanza significativo. La MCL38 ha sfoggiato una nuova ala posteriore per i circuiti con basso carico come Silverstone ed i risultati sono incoraggianti. Alle loro spalle Sergio Perez riesce a fare meglio di Max Verstappen nonostante abbia lasciato la sua vettura al giovane Isack Hadjar nella Fp1. Il campione del mondo deve accontentarsi del primo tempo fatto registrare ad inizio libere dopo esser andato largo alla Copse e rinunciare quindi al tentativo. Non male il quarto tempo di Nico Hulkenberg, con la Haas che sembra migliorata parecchio con il nuovo pacchetto di modifiche.

Come sono andate le Ferrari? Così così, visto che Verstappen riesce a tenersi dietro di 253 millesimi la SF-23 di Charles Leclerc, con la Mercedes di Hamilton e la seconda Rossa di Carlos Sainz dietro di soli 17 millesimi. Il campione olandese è il primo a passare alle soft ma, alla fine, aspetta troppo per il secondo tentativo, venendo quindi bloccato dalla pioggia. Dopo una buona Fp1, le Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso confermano di non aver ancora risolto tutti i loro problemi e chiudono con tempi mediocri. Hamilton, nonostante un ultimo settore molto rapido, ha ancora parecchi problemi da risolvere: stesso dicasi del compagno di squadra Russell, che finisce dietro a Sainz e Stroll. Vedremo se ci sarà abbastanza tempo per mettere a punto le cose prima dell’ultima sessione di libere e delle qualifiche di sabato pomeriggio.

Come seguirlo in diretta

L’unico modo per seguire tutti gli eventi legati al Gran Premio di Gran Bretagna è di abbonarsi all’emittente satellitare, che trasmette in esclusiva ed in diretta tutto il mondiale di Formula 1. Il programma di sabato 6 luglio prevede la terza sessione di prove libere a partire dalle 12.30 mentre le qualifiche si terranno a partire dalle 16. Per seguirle in diretta basterà sintonizzarsi sui canali Sky Sport F1 o Sky Sport 1. Il Gran Premio vero e proprio, invece, prenderà il via domenica 7 luglio a partire dalle 16 ed anch’esso sarà disponibile sui canali Sky.

Se avete ben pensato di godervi il bel tempo al mare o in montagna, nessun problema: potrete seguire qualifiche e gara in streaming sia su SkyGo che su Now Tv.

Chi, invece, non è abbonato a Sky, dovrà accontentarsi dellee tv8.it: le qualifiche verranno trasmesse sabato dalle 19.45 mentre la gara sarà trasmessa domenica dalle 19.30. Buona Formula 1 a tutti!