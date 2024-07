F1, a Silverstone tripletta inglese: pole Russell, Leclerc fuori al Q2, Sainz solo 7°

In un fine settimana disturbato dalla pioggia e dal capriccioso meteo inglese, le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna sorridono agli idoli del pubblico: per la prima volta le tre prime posizioni a Silverstone sono occupate da tre inglesi. Russell ha la meglio sia sul compagno di squadra Hamilton che di Norris, mettendosi dietro Verstappen. Giornata molto complicata per le Ferrari, con Leclerc solo 11° e fuori quindi dal Q3 mentre Sainz non riesce a far meglio della settima posizione. Vedremo se le cose riusciranno a migliorare nella gara di domenica.

Q1, Perez out, incognita pioggia

Dopo la terza sessione di libere limitata pesantemente dalle forti piogge, i piloti si preparano alle qualifiche sperando che il meteo conceda almeno una tregua. Se sul bagnato le due Mercedes erano riuscite ad avere la meglio su Norris e Sainz, gli sprazzi di sole che si fanno largo tra le nuvole lasciano pensare che qualche tratto delle qualifiche si potrà tenere con le gomme da asciutto. Alla bandiera verde del Q1 tutti in pista con gomme intermedie, con il vento che sta asciugando in fretta almeno la traiettoria. Il primo tentativo vede Verstappen avere la meglio su Hamilton e Russell ma Leclerc non è molto lontano: Norris è l’ultimo a far segnare il tempo e risale in seconda posizione, mentre Sainz rischierebbe addirittura l’eliminazione.

La Ferrari decide quindi di montare le slick e sperare che le nuvole minacciose non scarichino nuova pioggia sul circuito. A circa 7 minuti dalla fine del Q1, Sergio Perez va lungo alla Copse, con la vettura che si ferma proprio nella via d’uscita: la direzione corsa non ha scelta, bisogna esporre la bandiera rossa. Una vera disdetta per il numero due della Red Bull, che partirà quindi dalle retrovie nella gara di domenica ma il resto della compagnia ha poco da festeggiare: tra cinque minuti dovrebbe iniziare a piovere. Sainz, che non ha fatto segnare ancora un tempo, scende in pista e monta gomme rosse come il compagno di squadra: il pilota spagnolo fa segnare il nono tempo ma ora rischia il monegasco. Verstappen va sulla ghiaia per un finale al cardiopalma, dove si decide tutto sul filo di lana. Sainz si vede cancellare il giro per poi mettere il secondo miglior tempo, superato nel finale da Leclerc, che ha lo stesso tempo di Russell ma è dietro ad Hamilton: eliminati Bottas, Magnussen, Ocon, Perez e Gasly.

Q2, Leclerc eliminato, Verstappen soffre

Dopo essersi fatta attendere a lungo, sembra proprio che la pioggia debba arrivare su Silverstone ma la direzione autorizza comunque l’uso del Drs. La notizia più importante arriva dal box Red Bull: dopo l’uscita di pista nel finale del Q1, il fondo piatto della RB20 di Verstappen è danneggiato. Con il rischio pioggia sempre presente, si susseguono i giri veloci, con Sainz che riesce a scalzare Piastri dopo qualche minuto. Se Leclerc fa sapere al muretto di “non sentirsi a suo agio con queste gomme”, Norris torna in testa al gruppo ma non ha tempo di abituarsi alla pole virtuale, visto che sono parecchie le vetture a girare su tempi simili.

Gli ultimi minuti del Q2 vedono la Ferrari di Leclerc rischiare l’eliminazione mentre Nico Hulkenberg conferma i grossi passi avanti della Haas portandosi provvisoriamente in seconda posizione. La situazione non è più rosea per Verstappen, primo dei non esclusi con la vettura danneggiata ma rimane ancora un tentativo per rimescolare le carte. Il verdetto dell’ultimo giro è di quelli che non ti aspetti: il campione del mondo risale in sesta posizione mentre il monegasco fatica troppo nel settore centrale e finisce undicesimo, scavalcato anche da Stroll. Norris chiude ancora primo con 1:26.559, davanti a Russell ed Alonso: Verstappen e Sainz sesto e settimo mentre preoccupante il distacco di Leclerc da Stroll, oltre mezzo secondo.

Q3, tripletta inglese, Sainz solo settimo

Verstappen torna in pista per il Q3 dopo che i suoi meccanici sono riusciti a rattoppare quanto possibile il fondo piatto ma ci vuole qualche minuto prima di vedere qualche pilota in pista. Il primo tentativo vede tempi estremamente ravvicinati, con i vari piloti che si tolgono uno dopo l’altro la pole provvisoria: Russell riesce a battere sia Hamilton che Norris ma il distacco dal primo al terzo posto è di soli 6 millesimi di secondo. Gli ultimi due minuti delle qualifiche vivono del duello per la pole position che, per una volta, sorride ai piloti inglesi: Norris si porta in testa, approfittando dei problemi a Verstappen ma la gioia della McLaren dura davvero poco. Prima Hamilton, poi Russell gli scippano la pole position, completando una prima fila tutta Mercedes. Verstappen chiude quarto, Sainz ancora peggio, solo settimo.

