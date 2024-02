Parte il totopiloti: chi è in pole per la Mercedes dopo l'addio di Hamilton

Il clamore mediatico suscitato dall'inatteso addio di Lewis Hamilton alla Mercedes non si è ancora spento, e non potrebbe essere altrimenti dopo 12 anni e, almeno fino ad ora, 6 titoli iridati. Se poi si aggiunge che quello che è stato uno dei rivali sportivamente più invisi ai tifosi ferraristi arriverà al volante della rossa di Maranello a partire dalla prossima stagione, si comprende ancora meglio l'enorme portata della notizia. Ma cosa accadrà alle Frecce d'Argento nel dopo Hamilton? Chi affiancherà George Russell al volante della Mercedes dal 2025? Le soluzioni a disposizione di Toto Wolff sono tante, e l'appeal della casa automobilistica di Stoccarda è di certo in grado di attrarre piloti di spicco, ma l'ipotesi che sta prendendo piede in queste ore ha del clamoroso.

Terremoto in casa Mercedes

Partiamo col dire che di sicuro il fatto che Lewis Hamilton abbia deciso di interrompere la sua collaborazione con Mercedes un anno prima della naturale scadenza del contratto biennale firmato appena lo scorso anno ha di certo stravolto i piani di Wolff: il pilota inglese era una garanzia in pista, e la sua esperienza pluriennale un fondamentale punto di forza per lo sviluppo della monoposto. E questo, ovviamente, senza considerare il rapporto umano che si era venuto a creare tra i due e in generale tra il sette volte iridato e la casa automobilistica di Stoccarda. I contatti con la Ferrari c'erano stati in più di un'occasione, come ammesso in passato dallo stesso Hamilton, ma alla fine non si era mai giunti a una separazione: quindi anche in questo caso, fino all'ultimo, tutti avevano pensato che si trattasse dell'ennesima voce priva di fondamento circolata nel paddock.

E invece qualcosa stavolta è cambiato eccome. Pare difficile pensare che, vista la portata del cambiamento, si sia trattato di un "fulmine a ciel sereno" in senso stretto, sia in casa Mercedes che in casa Ferrari. Fatto sta che nella giornata di ieri i diretti interessati hanno scoperto le loro carte, quantomeno ufficialmente. Il tutto con una stagione che deve ancora iniziare, un fatto decisamente inusuale: sia Sainz che Hamilton hanno assicurato che faranno del loro meglio durante la loro ultima stagione nelle rispettive scuderie.

L'addio di Lewis

"Ho trascorso finora undici anni fantastici con questa squadra e sono orgoglioso di quello che abbiamo conquistato" , ha dichiarato il pilota inglese. "È stato il posto in cui sono cresciuto, perché la Mercedes è stata parte della mia vita fin da quando avevo 13 anni, quindi andarmene è stata la decisione più dura che abbia mai preso. Ma è il momento giusto per fare questo passo e sono entusiasta di affrontare una nuova sfida" , ha aggiunto. "Sarò grato per sempre del supporto che ho ricevuto dalla Mercedes e da Toto, un amico e un leader, ora voglio finire al meglio insieme, dando il cento per cento per rendere memorabile l’ultima mia stagione con le Frecce d’argento" , ha concluso.

Il toto piloti

Resta da capire chi potrà raccogliere la sua eredità. La prima soluzione che viene in mente è proprio Carlos Sainz, che dal prossimo anno sarà libero di accasarsi altrove: un pilota che ha dimostrato il proprio valore, conquistando tra McLaren e Ferrari 18 podi, 2 vittorie e 5 pole positions. Il pilota spagnolo ha solo un anno in meno di Russell, per cui è probabile che il "volante vacante" possa essere assegnato a un pilota più navigato e in grado di garantire fin da subito un elevato livello di prestazioni in pista, mettendo al servizio di Mercedes la sua grande esperienza sia nelle fasi di sviluppo della monoposto che sui tracciati del mondiale.

Ecco perché, più di piloti interessanti e in scadenza di contratto come Esteban Ocon, Alexander Albon, Pierre Gasly o Daniel Ricciardo, ha iniziato a circolare il nome del due volte iridato Fernando Alonso. Reduce da una stagione da favola con Aston Martin, con cui ha raggiunto il quarto posto nella classifica nel Mondiale 2023 grazie a ben 8 podi (5 terzi e tre secondi posti), il pilota spagnolo pare il profilo più indicato per ripartire nel post Hamilton.

Eppure nelle ultime ore è circolata un'indiscrezione che ha scosso ancora una volta il mondo della Formula 1. Potrebbe essere Sebastian Vettel la carta da giocare per le Frecce d'Argento. Il pilota è tedesco, un aspetto questo di certo gradito a Stoccarda, e starebbe cercando di rientrare nel circus dopo l'addio nel 2022. Con Audi, pronta al debutto nel 2026, ci sarebbero già stato numerosi contatti, ma l'idea di anticipare i tempi di un anno e di finire sul sedile di una delle vetture più prestigiose della storia del motor sport starebbe già stuzzicando il quattro volte iridato. Non si tratta di una novità assoluta, dato che già nel 2020, quando la Ferrari non rinnovò il suo contratto, Vettel si era avvicinato alla casa automobilistica tedesca. Potrebbe essere questa la volta buona per Seb su Mercedes? Il mercato per la prossima stagione si annuncia di certo come uno dei più interessanti degli ultimi anni.