Eros, Gabbani, Ultimo: ecco chi ha vinto Sanremo Giovani e si è consacrato tra i big

Per alcuni è stata una semplice tappa di passaggio, per altri invece è stata una vetrina che ha rappresentato la base di partenza della propria esperienza a livello nazionale. Sono diversi i cantanti che prima hanno vinto Sanremo Giovani e poi si sono consacrati tra i big, diventando oggi tra gli artisti più apprezzati e affermati in Italia e non solo. Da Eros Ramazzotti a Ultimo passando per Francesco Gabbani, in molti casi la sezione delle nuove proposte ha sfornato talenti che hanno fatto breccia nel cuore del grande pubblico.

Eros Ramazzotti

Nel 1984 Eros Ramazzotti trionfa con il brano Terra promessa e, solamente due anni più tardi, riesce a portare a casa la vittoria tra i big con Adesso tu. Due colonne portanti del suo successo che in seguito hanno consentito di promuovere l'immagine della musica italiana anche all'estero. Il cantautore romano può vantare una serie di collaborazioni di assoluto rilievo, ad esempio con Luciano Pavarotti, Tina Turner, Anastacia, Andrea Bocelli e Ricky Martin. La prossima settimana si esibirà nella serata del cover con Ultimo.

Marco Masini

Ad aver spiccato il volo è stato anche Marco Masini, che nel 1990 vince tra le nuove proposte grazie a Disperato. Il Festival dei grandi riesce a conquistarlo nel 2004, precisamente dopo 14 anni, con la canzone L'uomo volante. Nel suo repertorio rientrano alcuni classici della musica italiana come T'innamorerai e Ci vorrebbe il mare. L'ultima partecipazione a Sanremo risale al 2020 quando portò Il confronto, classificatasi al 15esimo posto nonostante avrebbe meritato un posizionamento ben più alto.

Laura Pausini

Non si può non citare Laura Pausini, che riesce a imporsi tra i giovani nel 1993 con La solitudine. La sua carriera è piena di grandi successi: ha raggiunto il mercato discografico internazionale, ha inciso diversi brani in lingua straniera e ha collaborato con i grandi dell'estero. La sua voce potente è tra le più importanti e apprezzate anche al di fuori del nostro Paese. Tra le altre cose può vantare il Golden Globe del 2021 come miglior canzone originale grazie a Io sì.

Fabrizio Moro

Con il suo Pensa nel 2007 rende omaggio ai tanti uomini e alle donne che si sono sacrificati per ottenere una società più giusta contro la criminalità che dilaga. Fabrizio Moro 11 anni più tardi incassa la vittoria tra i big al fianco di Ermal Meta con Non mi avete fatto niente, brano partorito in seguito ai vari attentati che hanno innescato la comprensibile paura del terrorismo. Nel 2022 prende parte al Festival con Sei tu, collocandosi al 12esimo posto e ottenendo il premio Sergio Bardotti per il miglior testo.

Francesco Gabbani

Un grande successo ha travolto anche Francesco Gabbani, che fin dal trionfo tra i giovani nel 2016 con Amen anticipa la freschezza e la novità che gli hanno consentito di conquistare il pubblico. Non a caso può vantare il premio Emanuele Luzzati, il premio della Critica Mia Martini e il premio Sergio Bardotti per il miglior testo. L'anno successivo si presenta in gara tra i big con Occidentali's karma (6 dischi di platino, oltre 263 milioni di visualizzazioni su YouTube e più di 350mila copie vendute in Italia). Gabbani detiene il primato come unico cantante ad aver vinto per due anni consecutivi il Festival di Sanremo.

Nel 2020 torna in gara con Viceversa, attestandosi secondo e sfiorando dunque il tris. Il suo stile è molto riconoscibile e vincente: scatta una fotografia sulla società attuale e sul tempo di oggi - tra riferimenti culturali, citazioni e provocazioni - spingendo gli ascoltatori a riflettere senza essere mai banale. Il grande pubblico apprezza di lui non solo le melodie coinvolgenti, ma anche le canzoni più intimiste e introspettive.

Mahmood

Nel 2018 Mahmood vince con Gioventù bruciata (ma in quell'anno il concorso a parte sostituisce la sezione Nuove Proposte del Festival). Nel 2019 si classifica al primo posto con Soldi tra i big. Anche il cantautore italiano non delude mai quando torna al Festival: nel 2022 porta a casa il trionfo in accoppiata con Blanco con il brano Brividi.

A colpire è lo stile musicale innovativo che, proprio per la sua particolarità, è difficilmente etichettabile con un genere musicale ben definito. Sperimenta sonorità interessanti con richiami al pop, hip hop, trap e R&B. Non fa mancare frasi in lingua araba. La scrittura usata nei testi è caratterizzata da un lessico accessibile, similitudini e metafore.

Ultimo

Non può mancare assolutamente Ultimo, tra i cantanti più seguiti in particolar modo dai ragazzi. Nel 2018 trionfa con Il ballo delle incertezze tra le vuove proposte e riceve il premio Lunezia " per le parole in perfetto equilibrio con un crescendo musicale che tiene sospesi fino alla fine ". L'anno successivo si classifica al secondo posto con I tuoi particolari. Dopo la finale scoppia una lite tra Niccolò Moriconi e alcuni giornalisti presenti in conferenza stampa che fanno polemica poiché il cantautore utilizza la parola "ragazzo" per riferirsi a Mahmood.

Il suo successo è sotto gli occhi di tutti, anche perché è il più giovane cantante italiano di sempre a esibirsi negli stadi. In occasione dei Tim Music Awards 2022 riceve ben quattro premi: disco multiplatino per l'album Solo; singolo multiplatino per Solo; live Diamante per Ultimo Stadi 2022; premio Assomusica. Spicca il biglietto di diamante per gli oltre 600mila spettatori del tour Ultimo Stadi. Quest'anno partecipa a Sanremo con Alba.

Da Alex Britti a Irama

Ovviamente ci sono anche altri artisti che meritano di essere menzionati per il loro successo nella categoria dei giovani. Tra questi rientrano Alex Britti (Oggi sono io), i Neri per caso (Le ragazze), Michele Zarrillo (La notte dei pensieri), Paola & Chiara (Amici come prima) e Anna Tatangelo (Doppiamente fragili). Nel periodo più recente vanno ricordati anche Arisa (Sincerità) e Rocco Hunt (Nu juorno buono). Non hanno vinto tra i giovani ma hanno comunque conquistato il pubblico Irama ed Ermal Meta. Quest'anno i giovani in gara tra i big sono Shari, Colla Zio, gIANMARIA, Sethu, Will e Olly: saranno in grado di seguire le orme dei loro predecessori?