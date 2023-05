Fast & Furious, chi è Anna la rapper italiana che è nella colonna sonora del film

C'è un'italiana giovanissima nel decimo capitolo - "Fast X" - della saga cinematografica di "Fast & Furious", che uscirà nelle sale il 18 maggio 2023 e che è stato girato, in parte, anche a Roma e Torino. Il suo nome è Anna ed è una delle rapper emergenti della scena pop italiana. A soli 17 anni, Anna è l'unica artista italiana presente nella colonna sonora della pellicola.

Il brano - il remake della hit di esordio di Anna "Bando (Fast X Remix)" con Gemitaiz e Madman - sarà incluso nel soundtrack ufficiale "Fast X (Original Motion Picture Soundtrack)", che vede protagonisti altri grandi artisti della musica internazionale come J Balvin, Skrillex, Jimin dei BTS, Bia, Kodak Black e Daddy Yankee. E farà da sottofondo a una delle numerose scene action mozzafiato, per le quali "Fast & Furious" è celebre.

La rapper Anna, al secolo Anna Pepe, è l'artista più giovane ad aver raggiunto la prima posizione della Top Singoli della Fimi con un singolo di debutto ("Bando", pubblicato nel 2020). " Sono grata di quest'opportunità enorme. È un onore per me rappresentare l'Italia all'interno della colonna sonora di Fast X e aver dato il mio contributo ad una delle più longeve e famose saghe cinematografiche di tutti i tempi" , ha dichiarato la rapper classe 2003 all'agenzia di stampa Adnkronos.

Chi è la rapper Anna di Fast X

Classe 2003, originaria di La Spezia, Anna è stata definita da Guè Pequeno "la rapper donna più forte in Italia in questo momento". I numeri, in effetti, parlano da soli: 700 milioni di stream totali, oltre 88 milioni di visualizzazioni con i suoi videoclip e un seguito social da fare impressione (760 mila di followers su Instagram e oltre 1 milione e 200 mila seguaci su TikTok). Anna Pepe è cresciuta a pane e vinili, figlia di un Dj con la passione per l'urban americano, inseguendo il mito di Nicki Minaj e Cardi B.

I suoi testi sono provocatori e graffianti come la sua voce, che oggi è ricercatissima dai rapper del momento. Anna ha collaborato al singolo di Guè Pequeno con Sfera Ebbasta, "Cookies N' Cream" e ha duettato con Lazza in "3 di cuori". Tra le 10 artiste femminili più ascoltate del 2022 in Italia su Spotify, la giovanissima rapper Anna ha ottenuto un successo mondiale con il suo singolo di debutto "Bando", conquistando il doppio disco di Platino e dando il via a importanti collaborazioni, che gli hanno consentito di ottenere certificati d'Oro e altri riconoscimenti musicali.