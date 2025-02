"Mi hanno fatto girare la maglietta". A Sanremo scoppia una nuova polemica: cos'è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Festival di Sanremo 2025 stava giungendo al capolinea senza grandi polemiche, ma nel giro di poche ore sono scoppiati due casi per la stessa motivazione: marchi, loghi e prodotti da non esibire sul palco dell'Ariston. Nella terza serata Tony Effe si è infuriato perché non ha potuto cantare indossando la sua collana; ieri sera invece a esprimere la propria rabbia è stato Johnson Righeira. Che, ospitato da Alessandro Cattelan al Dopofestival, non ha nascosto il suo disappunto per i paletti troppo rigidi che lo hanno costretto a rinunciare a una parte del suo look.

Dunque anche Righeira è stato protagonista di una vicenda simile al "collana gate". Cosa è accaduto? Si è esibito con i Coma_Cose sulle note de L'estate sta finendo, ma con un piccolo particolare che lo ha irritato e non poco. " Il duetto è andato benissimo, ma sono arrivato sul palco un po' incazzato ", ha affermato Righeira. Che subito dopo ha spiegato quanto accaduto: " Mi hanno fatto girare la maglietta al contrario, mi hanno detto che non si può mettere... ".

Cosa non andava in quella t-shirt? Aveva la scritta " Se ti conosci ti eviti ". Fin qui non sembra nulla di clamoroso, e in molti si domandano perché una frase del genere dovrebbe essere bandita a Sanremo a favore di telecamere. Ma poi Righeira ha aggiunto un altro particolare: " Sono delle magliette mie, un negozietto ne ha stampate una 20ina. Non stiamo parlando delle scarpe di Travolta... ". Un esplicito riferimento al polverone sollevato per le scarpe che ha coinvolto l'attore statunitense quando era stato ospite al Festival lo scorso anno.

Nella mattinata di ieri Marcello Ciannamea, direttore dell'Intrattenimento di Prime Time della Rai, ha fatto chiarezza sulla situazione relativa a ciò che non si può mostrare al Festival: " Il discrimine, al di là del brand che non si può esibire, è rappresentato dalla riconoscibilità del prodotto. Andrebbe apprezzato questo comportamento di Rai che vuole evitare, oltre all'esibizione di loghi, anche prodotti riconoscibili ".

Comunque, al di là della polemica sulla maglietta, i Coma_Cose e Righeira hanno fatto scatenare il pubblico presente

Sanremo sta finendo, e un anno se ne va

all'Ariston (e sicuramente anche più di qualche telespettatore). Il celebre brano del 1985 è stato rivisitato in chiave Festival, con il nuovo incipit che è diventato "".