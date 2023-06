Sanremo 2024, ci sarà anche Fiorello. Ecco cosa farà all'Ariston

C'era nel 2020, al primo Sanremo targato Amadeus, e ci sarà anche nel 2024. Fiorello ha confermato la sua presenza al teatro Ariston al prossimo Festival. Ospite di Bruno Vespa nella trasmissione "Cinque minuti", lo showman siciliano ha fatto sapere di essere pronto a tornare in riviera per concludere il quinquennio del conduttore al suo fianco. " Lo vado a prendere e lo porto via ", ha scherzato Rosario, spiegando di avere già confezionato una gag ad hoc per la finalissima in occasione dell'uscita di scena di Amadeus.

Riuscire a riassumere l'ultimo anno di Fiorello in cinque minuti - durata del programma di Bruno Vespa su Rai Uno - è stato difficile per il comico siciliano, ma il tempo è stato sufficiente per confermare la sua presenza in Rai con il suo "Viva Rai2!" anche per la prossima stagione. Venerdì 9 giugno calerà il sipario sulla sua trasmissione ma lui ha rassicurato tutti con i consueti toni ironici: " Ci sarò. A Rai Due si sta benissimo, c'è poca gente, nessuno sgomita ". La conferma fa seguito alle parole arrivate negli scorsi giorni dal nuovo amministratore delegato di viale Mazzini, Roberto Sergio, che in diretta a "VivaRai2!" aveva scherzato con lui proprio su partenze e arrivi in Rai.

