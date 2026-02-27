Sanremo 2026, le cover e i duetti pronti a infiammare l’Ariston: la lista completa

La serata delle cover del Festival di Sanremo è stata spesso imprevedibile e bizzarra. Proprio per questo è tra gli appuntamenti più attesi della settimana. Una sorta di mash-up generazionale che abbraccia nostalgie e sperimentazioni. Canzoni che abbiamo cantato in macchina, pezzi-icona degli anni ’90, contaminazioni con artisti improbabili. La quarta serata mette in scena identità musicali forti, collaborazioni artistiche e un pizzico di follia.

Arisa porta un classico emotivo come "Quello che le donne non dicono", accompagnata dal maestoso Coro del Teatro Regio di Parma. Le Bambole di Pezza scelgono la nostalgia pop: "Occhi di gatto" insieme alla mitica Cristina D’Avena, per scatenare applausi e qualche sorriso. Chiello si confronta con un’irresistibile "Mi sono innamorato di te" affiancato dal pianista Saverio Cigarini (dopo il ripensamento di Morgan, che ha preferito non salire sul palco dell’Ariston).

Dargen D’Amico mette le sue vibrazioni sulle note di "Su di noi" con Pupo e il sassofonista Fabrizio Bosso, trasformando il pezzo in un incontro di stili. Ditonellapiaga e TonyPitony rivisitano in chiave swing "The Lady Is a Tramp". Scelta completamente diversa per Eddie Brock, che duetta con Fabrizio Moro su "Portami via". Invece Elettra Lamborghini è pronta ad accendere l’Ariston con "Aserejé" insieme alle leggendarie Las Ketchup: un momento che si preannuncia virale sui social.

Enrico Nigiotti e Alfa vogliono regalare la loro versione di "En e Xanax". Momento toccante anche quello di Ermal Meta e Dardust, che si cimentano con "Golden Hour". Grande attesa per Fedez e Marco Masini, che si misurano con "Meravigliosa creatura" accompagnati dal virtuosismo di Stjepan Hauser. E non è finita qui: Francesco Renga e Giusy Ferreri cantano insieme "Ragazzo solo, ragazza sola"; a portare energia ci pensa J-Ax con "E la vita, la vita" affiancato dalla Ligera County Fam. Gli amici LDA e Aka 7even si scatenano su "Andamento lento" insieme alla leggenda Tullio De Piscopo.

Occhi puntati anche su Leo Gassmann, che propone "Era già tutto previsto" al fianco di Aiello. Duetto tutto al femminile tra Levante e Gaia con il brano "I maschi". Luchè e Gianluca Grignani reinterpretano "Falco a metà"; Malika Ayane e Claudio Santamaria si confrontano con "Mi sei scoppiato dentro al cuore", mentre Mara Sattei e Mecna celebrano "L’ultimo bacio". Da non perdere: Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas su "Il mondo"; Michele Bravi e Fiorella Mannoia con "Domani è un altro giorno"; Nayt e Joan Thiele in un’intensa "La canzone dell’amore perduto".

Patty Pravo regala un momento magico con Timofej Andrijashenko in "Ti lascio una canzone". Grande curiosità per Raf e The Kolors con "The Riddle". Momento soul e groove con Sal Da Vinci e Michele Zarrillo sulle note di "Cinque giorni". I social attendono con ansia l’esibizione di Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci in "Baila Morena". Sayf viene accompagnato da Alex Britti e dalla potente voce di Mario Biondi in "Hit the Road Jack". Accattivante la scelta di Serena Brancale, affiancata da Gregory Porter e Delia in "Besame Mucho".

Imperdibile anche l’esibizione die degliin "L’ultima luna".sale sul palco dell’Ariston conproponendo "Vita".