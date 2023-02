"Un'ora dietro le quinte con la Oxa". Ecco cosa c'è dietro al bicchiere-gate

Boutade. Così Stefano Coletta, direttore di Rai1, ha definito la presunta lite, che si vociferava fosse avvenuta dietro le quinte giovedì sera tra Anna Oxa e Madame. Il fantomatico "bicchiere-gate" non è mai avvenuto, secondo quanto riferito dall'esponente di viale Mazzini durante la conferenza stampa mattutina. " Mi sono alzato dalla mia poltrona all'Ariston e ho verificato di persona ", ha spiegato Coletta pressato dalle domande curiose dei giornalisti in sala stampa.

Del resto, l'episodio - vero o inventato - ha catturato l'attenzione di tutti e non parlarne sarebbe stato impossibile. Sui social da giorni non si discute di altro e il caso ha rubato la scena anche al Fantasanremo e in parte alla gara. Tutto a causa di alcune voci partite dai social network, che volevano Anna Oxa (che è stata anche criticata da Fedez per un episodio avvenuto alle prove) e Madame in lite con tanto di bicchieri di acqua volati. Alla domanda di un giornalista, che gli chiedeva cosa fosse successo davvero nel backstage, però, Stefano Coletta ha tagliato corto: " Non ti faccio proseguire, ho già la risposta ".

Le parole di Coletta su Anna Oxa e Madame

Il direttore di Rai 1 ha spiegato di essersi accertato personalmente di quanto avvenuto nel dietro le quinte dell'Ariston: " Mi sono alzato dalla poltrona dell'Ariston e sono stato dietro un'ora a controllare dove fosse Madame e dove Anna Oxa. Poi sono stato personalmente mezz'ora a parlare con la Oxa". E alla fine il responso è uno solo : "Si tratta di una boutade che non ha fondamenta nella realtà, le due artiste non hanno mai litigato ".