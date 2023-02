"Viva il sesso". Rosa Chemical sfoggia un sex toy sul palco dell'Ariston

Ha fatto discutere alla vigilia dell'inizio del festival di Sanremo e continua a farlo anche durante la gara. E' Rosa Chemical, al secolo Manuel Franco Rocati, 25 anni, l'artista che ha fatto dell'ostentazione e della trasgressione la sua cifra distintiva. E sul palco dell'Ariston nella quarta serata del Festival, il cantante ha voluto sfidare pubblico in sala e telespettatori portando in scena un sex toy.

Il Fantasanremo, che ha giustificato diverse stranezze andate in scena all'Ariston, però, questa volta non c'entra. Quella di Rosa Chemical è stata una vera e propria provocazione legata al testo del brano portato in coppia con la cantante Rose Villain "America" di Gianna Nannini. Alla fine dell'esibizione l'artista ha mostrato al pubblico quello che sembrava essere un piccolo vibratore (qualcun'altro ha ipotizzato che si trattasse addirittura di un plug anale), che custodiva gelosamente nella tasca dei pantaloni. Poi lo ha mostrato in favore di telecamera, ma Amadeus - arrivato sul palco per omaggiare il duo con un mazzo di fiori - non ha prestato molta attenzione al piccolo oggetto.

Prima di tornare nel backstage, poi, Rosa Chemical ha gridato: " Viva l'amore, viva il sesso, libertà! ". Parole alle quali ha fatto eco la stessa Gianna Nannini che su Instagram ha commentato l'esibizione del cantante in gara a Sanremo: " Stupendo, sei top! Ho goduto, viva il sesso ". Sui social in molti hanno inneggiato alla sua audacia e al gesto provocatorio, ma in realtà Rosa Chemical non ha fatto niente di così nuovo e trasgressivo. O almeno, c'è chi lo ha fatto prima di lui. Lo scorso anno i Maneskin salirono sul palco del teatro Ariston e Damiano David, il frontman della band romana, sfoggiò un sex toy appeso alla cintura.

non mi stupisco nemmeno di rosa chemical che porta un sex toy a sanremo #Sanremo2023 — pippo (@FedericoGiacch6) February 10, 2023