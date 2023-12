"Aiutatemi a ritrovare la bimba che mi salvò dai nazisti". L'appello del soldato Hemingway

Durante la Seconda Guerra Mondiale gli salvò la vita, aiutandolo a superare le campagne brulicanti di soldati tedeschi che lo stavano ancora cercando. Di acqua sotto i ponti ne è passata tanta da allora, ma il protagonista di questa vicenda non ha a quanto pare mai dimenticato questo gesto di generosità e coraggio compiuto da una bambina che all'epoca aveva solo 7 anni. E nei giorni scorsi, seppur ormai ultracentenario, ha invitato la sua "salvatrice" a palesarsi, per poterla salutare e poterle dire ancora grazie. Questo l'appello lanciato dall'Irlanda da John Allman Hemingway, all'età di 104 anni. L'ex-soldato irlandese, classe 1919, partecipò al secondo conflitto mondiale da pilota di caccia. E a suo dire non avrebbe superato il traguardo del secolo di vita, se non fosse stato per l'aiuto che in quei giorni di guerra gli fornì una giovanissima ferrarese.

A raccontare questa storia è stata la pagina Facebook "Archeologi dell'Aria APS - Museo "La Tratta" Copparo - FE" pochi giorni fa, per un invito successivamente rilanciato anche dal profilo istituzionale del Comune di Copparo. L'episodio in questione avrebbe infatti avuto luogo proprio nel paese situato in provincia di Ferrara, poco meno di otto decenni fa. Era infatti il 23 aprile del 1945 quando il pilota alleato decollò con uno Spitfire Mk IX da Ravenna. Avrebbe dovuto colpire una colonna corazzata tedesca localizzata proprio sul territorio ferrarese, ma il caccia venne colpito dalla contraerea. Ancora tramortito per l'atterraggio d'emergenza, Hemingway stava per essere fatto prigioniero dai nazisti, quando una famiglia di Copparo lo individuò e lo nascose nella propria abitazione. Solo che i tedeschi non avevano alcuna intenzione di rinunciare alla cattura dell'aviatore nemico e perquisirono le case dei residenti, minacciando di ucciderli.