Sciopero per Gaza, Landini: "Piazze saranno strapiene". Caos treni a Roma, porto bloccato a Livorno | La protesta città per città

Il giorno dello sciopero generale convocato dall'Usb, e sostenuto anche dalla Cgil, per il blocco della Flotilla di Gaza è arrivato. Dopo le due serate di scontri, che hanno portato caos e devastazione a Roma, prima, e a Bologna, poi, si preannuncia un'altra giornata incandescente in tutte le città italiane. La parola d'ordine è "blocchiamo tutto", quindi ancora una volta porti, stazioni, aeroporti e tangenziali saranno sorvegliate speciali per evitare che vengano occupati. Scuole e università sono bloccate da giorni e si preannunciano scioperi anche nelle fabbriche. " Le piazze saranno strapiene. Questa reazione umanitaria di fraternità e solidarietà è una cosa di cui bisognerebbe andare fieri. Dimostra l'umanità e la volontà di persone per bene che vogliono fermare un genocidio e stanno facendo quello che i governi e gli Stati hanno fatto finta di non vedere o di cui addirittura sono complici ", ha dichiarato Maurizio Landini, nonostante l'avviso del Garante dell'illegittimità dello sciopero.

Roma

Da questa mattina nella Capitale si iniziano a vedere i primi effetti dello sciopero generale. Caos alla stazione Termini dove numerosi treni sono stati cancellati e dove si registrano ritardi fino a 80 minuti. I concentramenti per i manifestanti sono stati fissati in diversi punti della città per poi, probabilmente, convergere. " Blocchiamo tutto per fermare il genocidio. Insieme per liberare la Palestina dall'occupazione israeliana. Saremo di nuovo una marea nelle strade ", annunciano gli attivisti.

Genova

L'Usb con il Calp si è data appuntamento alle 8 al varco portuale di via Albertazzi, mentre si vedranno in via Balbi alla stessa ora per dirigersi al varco gli studenti universitari che hanno occupato il rettorato. Con loro, sempre a Balbi, si sono dati appuntamento gli studenti di licei e scuole superiori del centro levante. La Cgil ha dato appuntamento alle 8 al terminal traghetti. Da lì in corteo si dirigeranno al varco Albertazzi, e a quel punto verrà deciso come organizzare la giornata di sciopero. La Cgil sembra intenzionata a fare un corteo la mattina, mentre altri puntano a tenere le piazze.

Livorno

Dalle 6 di questa mattina, lunghe file di mezzi pesanti e tir sono

intrappolati tra il ponte Genova e via Leonardo da Vinci a causa dei manifestanti proPal. I manifestanti hanno posizionato transenne e acceso fuochi per impedire il passaggio anche ai passeggeri civili dei traghetti in partenza.