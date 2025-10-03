Sciopero per Gaza, Landini: "Piazze saranno strapiene". Caos treni a Roma, porto bloccato a Livorno | La protesta città per città

Il giorno dello sciopero generale convocato dall'Usb, e sostenuto anche dalla Cgil, per il blocco della Flotilla di Gaza è arrivato. Dopo le due serate di scontri, che hanno portato caos e devastazione a Roma, prima, e a Bologna, poi, si preannuncia un'altra giornata incandescente in tutte le città italiane. La parola d'ordine è "blocchiamo tutto", quindi ancora una volta porti, stazioni, aeroporti e tangenziali saranno sorvegliate speciali per evitare che vengano occupati. Scuole e università sono bloccate da giorni e si preannunciano scioperi anche nelle fabbriche. "Le piazze saranno strapiene. Questa reazione umanitaria di fraternità e solidarietà è una cosa di cui bisognerebbe andare fieri. Dimostra l'umanità e la volontà di persone per bene che vogliono fermare un genocidio e stanno facendo quello che i governi e gli Stati hanno fatto finta di non vedere o di cui addirittura sono complici", ha dichiarato Maurizio Landini, nonostante l'avviso del Garante dell'illegittimità dello sciopero.
Roma
Da questa mattina nella Capitale si iniziano a vedere i primi effetti dello sciopero generale. Caos alla stazione Termini dove numerosi treni sono stati cancellati e dove si registrano ritardi fino a 80 minuti. I concentramenti per i manifestanti sono stati fissati in diversi punti della città per poi, probabilmente, convergere. "Blocchiamo tutto per fermare il genocidio. Insieme per liberare la Palestina dall'occupazione israeliana. Saremo di nuovo una marea nelle strade", annunciano gli attivisti.
Genova
L'Usb con il Calp si è data appuntamento alle 8 al varco portuale di via Albertazzi, mentre si vedranno in via Balbi alla stessa ora per dirigersi al varco gli studenti universitari che hanno occupato il rettorato. Con loro, sempre a Balbi, si sono dati appuntamento gli studenti di licei e scuole superiori del centro levante. La Cgil ha dato appuntamento alle 8 al terminal traghetti. Da lì in corteo si dirigeranno al varco Albertazzi, e a quel punto verrà deciso come organizzare la giornata di sciopero. La Cgil sembra intenzionata a fare un corteo la mattina, mentre altri puntano a tenere le piazze.
Livorno
Dalle 6 di questa mattina, lunghe file di mezzi pesanti e tir sonointrappolati tra il ponte Genova e via Leonardo da Vinci a causa dei manifestanti proPal. I manifestanti hanno posizionato transenne e acceso fuochi per impedire il passaggio anche ai passeggeri civili dei traghetti in partenza.