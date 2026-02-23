Lascia le figlie in macchina per andare ad una festa di Carnevale: trovate in ipotermia

A Viareggio, in provincia di Lucca, due bambine di appena 3 e 4 anni sono state trovate chiuse in un’auto, infreddolite e in stato di iniziale ipotermia, mentre la madre si trovava ad una festa. L’episodio è avvenuto tra sabato e domenica, al termine dell’ultima sfilata del celebre Carnevale, che anche quest’anno ha richiamato oltre centomila persone per le strade della cittadina toscana.

Le bambine lasciate in macchina

La donna, quarantenne residente nell’hinterland milanese, di origine russa ma cittadina italiana, aveva trascorso l’intero pomeriggio con le figlie assistendo al corso mascherato e alla proclamazione dei carri vincitori. Una giornata iniziata sotto il segno del divertimento, che per le due piccole sembrava essersi conclusa con il ritorno all’auto.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, le bambine invece, sarebbero state sistemate nell’abitacolo, probabilmente già stanche e addormentate. A quel punto, però, la madre avrebbe deciso di non rientrare subito, scegliendo di partecipare ai festeggiamenti serali della cosiddetta “Vecchia Viareggio”, lasciando le figlie sole nel veicolo parcheggiato in centro.

L’intervento della polizia

Intorno alle 23, una pattuglia della polizia, ha notato la donna mentre camminava barcollando in strada, in evidente stato di alterazione alcolica. Fermata per un controllo, la quarantenne avrebbe ammesso di aver lasciato le figlie in auto, senza però riuscire a indicare dove fosse parcheggiata la vettura.

Un dettaglio che ha complicato ulteriormente la situazione, la donna, visibilmente confusa, non ricordava la posizione dell’auto. Gli agenti hanno quindi esaminato il suo cellulare e, grazie ad alcune fotografie scattate poco dopo aver parcheggiato, sono riusciti a individuare il modello del veicolo e la zona in cui si trovava, temendo soprattutto per la sorte delle bambine.

Il ritrovamento vicino alla Torre Matilde

L’auto è stata infine rintracciata nei pressi della Torre Matilde. All’interno, le due bambine stavano dormendo, ma le condizioni climatiche della notte avevano reso l’abitacolo particolarmente freddo. Le piccole apparivano infreddolite e presentavano i primi segni di ipotermia, dopo aver trascorso diverse ore chiuse nella vettura. I poliziotti le hanno immediatamente soccorse e affidate alle cure del personale sanitario.

Il ricovero e l’affidamento al padre

Trasportate al pronto soccorso per accertamenti, le bambine hanno passato la notte in osservazione. Fortunatamente le loro condizioni non sono risultate gravi e, una volta stabilizzate, sono state dimesse. Nel frattempo è stato contattato il padre, residente a Milano, che ha raggiunto Viareggio per prendere in consegna le figlie. Le due piccole sono state quindi affidate a lui.

La denuncia per abbandono di minori

id="docs-internal-guid-eacf0b5f-7fff-14fd-e0ec-e4696058626b">Per la madre è scattata lacon l’accusa di abbandono di minori. La donna è stata inoltre trattenuta in ospedale a causa delle condizioni legate all’abuso di alcol.