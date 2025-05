"Mi toccavano, ero pietrificata". Parla la ragazza molestata dai tunisini al Concertone

Ascolta ora 00:00 00:00

Doveva essere una giornata all'insegna del divertimento e del riposo, ma il Concertone del Primo Maggio si è trasformato in un vero e proprio incubo. Maria, una studentessa lavoratrice di Caserta, si trovava a Roma per svagarsi e staccare per qualche ora dagli impegni professionali. Ma tre tunisini non si sono fatti scrupoli e hanno iniziato a toccarla, a palparla, rievocando in lei un trauma che l'aveva profondamente segnata fin da piccola. Ora è la ragazza a raccontare quei momenti drammatici e a svelare alcuni dettagli di quelle molestie, per cui i tre stranieri sono stati arrestati con l'accusa di violenza sessuale.

Prima gli sguardi minacciosi, poi le mani che partono all'impazzata. Momenti che Maria farà fatica a dimenticare. Lo choc è ancora troppo forte, motivo per cui la ragazza non è ancora riuscita a riprendersi. " Sono stati pochi minuti che mi sono sembrati una vita. Ero pietrificata e non riuscivo a difendermi ", sono le parole riportate da Il Messaggero. La giovane è stata accerchiata dai tunisini, che in un secondo momento l'hanno " palpeggiata ovunque ".

Maria e la sua amica Sonia si erano allontanate momentaneamente per comprare qualcosa da bere e rinfrescarsi sotto il sole che picchiava sui presenti; al ritorno hanno provato a farsi spazio tra la folla per avvicinarsi al palco, ma non sono mai arrivate al traguardo. Lì i tunisini si sono lasciati andare all'orrore: " Uno di loro era davanti a me, gli altri due dietro. Mi toccavano ovunque mentre io ero pietrificata, non riuscivo a dire e fare nulla. Puzzavano di alcool ed avevano un'aria spavalda ".

La rabbia aumenta anche perché le molestie l'hanno fatta tornare a quando era piccola, un trauma per il quale va in cura da anni: " A sei anni sono stata violentata e ripercorrere quei momenti è stato un dolore indescrivibile. Se fossero andati oltre credo che non avrei retto a un secondo trauma. Sono cose che ti uccidono dentro ". Rivivere quei momenti l'ha fatta piombare di nuovo nel terrore. " Non connettevo. Scendevano solo lacrime dai miei occhi ", ha aggiunto Maria. Poteva finire molto peggio, ma per fortuna Sonia è intervenuta e ha evitato che l'incubo andasse oltre. Ed è la stessa amica a raccontare un retroscena: " Mi hanno detto di stare zitta e di farmi gli affari miei ".

Sonia ha iniziato a urlare per chiedere aiuto, ha richiamato l'attenzione degli agenti e immediatamente è partita la macchina per rintracciare i tre stranieri che si erano persi tra la folla. La descrizione dettagliata sui tre tunisini ha permesso alle forze dell'ordine di individuare e bloccare gli aggressori. I tre, tra i 22 e i 24 anni, sono stati processati per direttissima.

giornata infernale

Nei loro confronti è stato convalidato l'ed è stato disposto l'obbligo quotidiano di firma. Ma questo non basterà per rimuovere i pesanti strascichi di quella che Maria ha definito come una "".