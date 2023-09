Montepulciano, scoppia la "guerra del vino" fra l'Abruzzo e il resto d'Italia: ecco perché

Il Montepulciano è uno dei vini rossi più apprezzati, tanto in Italia quanto all'estero. Eppure, da qualche giorno è diventato anche fonte di una polemica che promette di trascinarsi a lungo, perlomeno fra i produttori vitivinicoli. Il motivo? Il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo ha rivendicato l'esclusività della denominazione per il vino locale, chiedendo il reinserimento nel Registro Nazionale delle varietà di vite del sinonimo "Cordisco" per i vitigni analoghi coltivati in altre regioni italiane. Una proposta che non poteva passare inosservata, visto che il Montepulciano in questione viene coltivato e prodotto ad esempio anche nel Lazio, nelle Marche e in Umbria. E i viticoltori di queste zone hanno manifestato la loro contrarietà all'iniziativa, con i produttori marchigiani dettisi persino pronti a manifestare e a scendere in piazza con i trattori. Questa la "guerra del vino" scoppiata nei giorni scorsi.

Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Resto del Carlino, a sollevare la questione è stato Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, il quale ha contestato indirettamente il nuovo decreto ministeriale che sembrava aver accontentato tutti. Il decreto in questione prevede che, per facilitare il consumatore, nell’etichetta dei vini venga riportata la denominazione del vitigno e le rispettive quantità. Secondo Nicodemi però, solo i vini abruzzesi avrebbero il diritto di fregiarsi dell'etichetta "Montepulciano". E ha quindi proposto per gli altri l'utilizzo di un sinonimo. Un'idea che, oltre a non trovare (perlomeno al momento) alcun appoggio politico né dal governo della Regione Abruzzo né dall’opposizione, ha però scatenato a quanto sembra una marea di reazioni negative. In particolare dalle aziende delle regioni più vicine come Marche, Umbria e Lazio che fanno del Montepulciano il loro vitigno principe.