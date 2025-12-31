Leggi il settimanale
Musica araba, video emozionali e bonifici: il metodo Hannoun per finanziare Hamas

Ecco i filmati esclusivi della Abspp: così la propaganda mascherava la raccolta fondi dietro l'aiuto ai poveri di Gaza. Intanto il vertice della cupola tace davanti al giudice

00:00 00:00

Ecco i video esclusivi di come la Abspp di Mohammad Hannoun faceva pubblicità per la raccolta fondi che però, secondo l’accusa, sarebbero stati destinati ad Hamas.

Video emozionali con in sottofondo musica araba, uomini che preparano e impacchettano poi i viveri. Ma, come si evince dalle stesse carte, era proprio questo il metodo per recuperare aficionados e far credere che le donazioni venissero distribuite effettivamente ai poveri gazawi.

Milano cassaforte dei fondi di Hamas. "Mi entra 1 milione"

“Inverno caldo” uno dei claim per le missioni utilizzati dall’uomo considerato il vertice della cupola di Hamas in Italia. Lo stesso che poi veniva utilizzato come causale per bonifici e trasferimenti di denaro all’estero.

La capa della propaganda è una storica attivista No Tav

Hanno puntanto molto sulla comunicazione, così come viene

sottolineato anche nell’ordinanza, in cui viene fatto riferimento a spese per la propaganda delle azioni della Abspp. Ieri Hannoun ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio, rendendo però una dichiarazione spontanea.

