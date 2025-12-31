Musica araba, video emozionali e bonifici: il metodo Hannoun per finanziare Hamas

Ecco i video esclusivi di come la Abspp di Mohammad Hannoun faceva pubblicità per la raccolta fondi che però, secondo l’accusa, sarebbero stati destinati ad Hamas.

Video emozionali con in sottofondo musica araba, uomini che preparano e impacchettano poi i viveri. Ma, come si evince dalle stesse carte, era proprio questo il metodo per recuperare aficionados e far credere che le donazioni venissero distribuite effettivamente ai poveri gazawi.

“Inverno caldo” uno dei claim per le missioni utilizzati dall’uomo considerato il vertice della cupola di Hamas in Italia. Lo stesso che poi veniva utilizzato come causale per bonifici e trasferimenti di denaro all’estero.

Hanno puntanto molto sulla comunicazione, così come viene