Nuovi sbarchi e migranti in fuga dall'hotspot: continua l'assedio a Lampedusa

A Lampedusa sono ripresi gli sbarchi. A poche ore dalla proclamazione dello stato d’emergenza, nella mattinata di giovedì sono stati registrati nove arrivi con circa 387 persone: secondo quanto reso noto dai soccorritori, i natanti sarebbero partiti da Sfax, in Tunisia. Nelle prossime ore è previsto il trasferimento di 2 mila migranti, mentre venerdì è previsto il trasferimento di 2.270 persone. Ma non è tutto. Sono decine i migranti che da ieri scavalcano il muro dell'hotspot di Lampedusa per uscire dalla struttura: alcuni cercano un luogo in ombra, altri fanno ritorno, mentre altri potrebbero svanire nel nulla. Così la Questura di Agrigento: "Possono uscire perché non sono in stato di detenzione" .

La Croce Rossa italiana ha confermato che all’hotspot di Lampedusa ci sono circa 4.200 presenze: “Nonostante le criticità, abbiamo cercato di distribuire brandine alle persone per non farle dormire all’addiaccio, abbiamo fornito a tutti cibo e fatto la distribuzione della cena e anche nella giornata di oggi tutti riceveranno ciò di cui hanno bisogno” , le parole della responsabile migrazioni Francesca Basile in una nota.

La situazione attuale della migrazione "ci sottolinea una volta ancora le sfide che abbiamo e gli sforzi che dobbiamo mettere in campo", le parole della portavoce della Commissione Ue Anitta Hipper: "Su Lampedusa la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen è in contatto con la premier Giorgia Meloni e questa mattina la commissaria agli Affari Interni Ylva Johansson ha sentito il ministro Piantedosi per una valutazione della situazione e per vede come l'Ue possa fornire aiuti. Noi supportiamo l'Italia a un livello operativo e finanziario. E siamo pronti a supportare l'Italia" .