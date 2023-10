“Siete dei c…”. Cruciani distrugge gli studenti pro-Hamas

Decine di vittime innocenti, feriti e di ostaggi, eppure c’è qualcuno che riesce a fare il tifo per i terroristi di Hamas. Se diversi esponenti di sinistra hanno condannato con timidezza le violenze inenarrabili dei miliziani palestinesi, alcuni collettivi studenteschi hanno gettato la maschera e sposato il sentimento anti-Israele. Ha fatto particolarmente scalpore la posizione del collettivo del liceo Manzoni a Milano: “Che bello quando brucia Tel Aviv” . Parole stigmatizzate dai ministri Salvini e Valditara, ma non solo. Nel consueto appuntamento con “La Zanzara”, Giuseppe Cruciani non ha utilizzato troppi giri di parole: "Vorrei dire ad alcuni studenti del Liceo Manzoni di Milano che si proclamano antifa e hanno postato una storia con scritto: 'Quanto è bello quando brucia Tel Aviv' che siete degli emeriti coglioni, degli imbecilli, delle teste di cazzo internazionali" .

Cruciani ha condotto la trasmissione di lunedì con una bandiera israeliani e ha subito messo in chiaro la sua posizione sul dramma in Israele: "Io la penso in maniera molto semplice: da una parte c'è il governo legittimo di uno stato democratico, dall'altra parte c'è un gruppo di terroristi infami e spietati assassini" . Il volto di Radio 24 ha inoltre puntato il dito contro i “ridicoli capi di partito” che “non condannano apertamente i signori di Hamas”: "Gente che sputa sulle donne senza velo, che considera la libertà delle donne esattamente come i talebani e in generale la libertà qualcosa di accessorio. Sono assassini intenzionali, rapitori e torturatori - l'affondo di Cruciani - Se uno deve scegliere se stare dalla parte di uno Stato democratico e un gruppo di spietati assassini, sono dalla parte dello Stato di Israele senza se e senza ma” .