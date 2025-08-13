Sparite le famiglie rom dal campo dei ragazzini dell'incidente al Gratosoglio

Dopo l'incidente e l'identificazione dei quattro ragazzini che lunedì mattina hanno travolto e ucciso la 71enne Cecilia De Astis in via Saponaro, nel quartiere milanese del Gratosoglio, nel campo nomadi di via Selvanesco restano solo le roulotte e le auto parcheggiate, ma delle famiglie dei minori non c'è traccia.

Ieri, la procura dei minorenni aveva deciso di riaffidare i quattro - un 13enne alla guida dell'auto rubata, un 12enne e due 11enni - alle rispettive famiglie: hanno meno di 14 anni, non sono imputabili, pertanto la loro posizione è attualmente al vaglio della Procura. C'è l'ipotesi che possano essere affidati ai servizi sociali e per questo motivo è stato deciso di rimandarli a casa in attesa di valutazione definitiva. Non è stato considerato che avrebbero potuto far perdere le proprie tracce e che, così come sono tornati in quel campo circa un anno fa, dopo essere stati sgomberati diversi anni fa, sarebbero potuti andare via.