Milano, diramata allerta meteo: torna il maltempo in città

Torna l’allerta meteo a Milano e in Lombardia. Dalla mezzanotte di venerdì 22 settembre è previsto il codice arancione in tutta la regione per temporali e, nel capoluogo meneghino, è in vigore anche il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico. Sulla città sono attesi violenti nubifragi, con la possibilità che i fiumi esondino. La situazione dovrebbe migliorare già domenica, con lo spostamento della perturbazione verso sud.

Le disposizioni del comune di Milano per il maltempo

Il Comune corre preventivamente ai ripari e, in una nota, annuncia la decisione di “ chiudere i parchi recintati per la giornata di venerdì, dopo aver analizzato le avverse previsioni metereologiche emesse dal centro funzionale monitoraggio della Lombardia ”. L’amministrazione raccomanda anche di “ non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehors e tende ”. Inoltre ricorda ai cittadini che “ è importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento ”. Da ultimo, Palazzo Marino predispone “il divieto di stazionamento nei pressi di alberi e piante con segni di danneggiamento”.

Allerta nelle altre regioni

La Lombardia non è l’unica regione che, nel fine settimana, sarà vittima del maltempo. L’allerta gialla è attiva anche in Veneto, in particolare a Venezia dove si attendono temporali e fenomeni intensi come forti raffiche di vento e rovesci. Ombrelli aperti anche in Centro Italia, in particolare in Toscana. Pioggia e possibili grandinate colpiranno la parte settentrionale della regione, per poi spostarsi verso sud. La situazione è simile anche nel Lazio, dove “ l'Agenzia regionale di Protezione civile ha emesso un’allerta gialla dalle prime ore di venerdì 22 settembre e per le successive 18-24 ore ”. Come nelle altre zone d’Italia, anche qui si attendono precipitazioni intense, con rischio di grandine e forti raffiche di vento.

La situazione a Milano è la stessa del 15 settembre. Anche in quell’occasione era attiva la doppia allerta e, dopo le due di notte, la città è stata travolta da un violento nubifragio che, in sole tre ore, ha scaricato circa 60 millimetri d’acqua. Il fiume Seveso è esondato in zona Niguarda e alcuni sottopassi sono stati completamente allagati. I danni sono stati contenuti, nulla a che vedere con i temporali di fine luglio: i vigili del fuoco hanno eseguito una trentina di interventi nell’area urbana e in provincia. I problemi maggiori sono stati registrati dai tram, con interruzioni su diverse linee anche a causa della caduta di un grosso albero.