"La luna in ciel" diventa meta delle compagnie private

“Che fai tu, luna, in ciel? Dimmi, che fai, silenziosa luna?", si chiedeva Leopardi nel suo Canto notturno di un pastore errante nell’Asia nel 1830. Oggi sulla Luna non solo, con le missioni Apollo, abbiamo camminato, non solo ci stiamo preparando, con le imminenti missioni Artemis, a tornarci di nuovo per metterci dei veri e propri avamposti umani, ma anche le compagnie private iniziano a mandare le proprie navicelle.

È infatti appena atterrata (anzi allunata) la navicella Blue Ghost, della texana Firefly Aerospace. Insomma, la space economy diventa sempre più importante, e ci riguarda anche, visto che a bordo di Blue Ghost è installato il ricevitore Lugre (Lunar Gnss Receveir Experiment), strumento indispensabile per testare i segnali del sistema Gnss, e realizzato in collaborazione tra NASA e Agenzia Spaziale Italiana (il recevitore è stato realizzato dalla Quasom). La Firefly può quindi dichiarare di essere diventata "la prima compagnia commerciale della storia a completare con successo un atterraggio sulla Luna". Il luogo dell’allunaggio è a Mons Latreille, una formazione vulcanica nel Mare Crisum (si chiamano mari, ma non c’è acqua, né potete programmare di andarci in vacanza d’estate), sul lato visibile della Luna, ma nei giorni scorsi abbiamo potuto vedere un video spettacolare, girato dalla navicella, della faccia nascosta della Luna a soli 100 km.

Chissà cosa avrebbe detto Leopardi, forse sarebbe stata poco poetica per lui, ma leggendo lo Zibaldone si sarebbe entusiasmato per la parte scientifica. A proposito di faccia nascosta, mentre conosciamo sempre più il nostro satellite, e le società e le agenzie spaziali investono denaro per esplorarlo a fondo, nell’immaginario collettivo è rimasta l’idea del The Dark side of the Moon dei Pink Floyd.

No, non c’è un lato oscuro, quando è illuminato lo è esattamente come quello rivolto verso la Terra, è solo girato dall’altra parte. Quanto alla silenziosa Luna, presto sarà popolata da astronauti erranti, che potranno recitare Leopardi dal punto di vista opposto: dimmi che fai, Terra, in ciel? Dimmi, che fai, silenziosa Terra?