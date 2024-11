Il robot umanoide RoBee aprirà Mets Milano dialogando dal palco

Sarà RoBee, il robot umanoide cognitivo guidato dall’intelligenza artificiale creato da Oversonic Robotics, ad aprire la prima edizione di METS – Milano Emerging Technologies Summit, che si terrà l'11 e il 12 novembre negli spzi di Monte Rosa 91 a Milano. Un evento ideato da Fiera Milano, attraverso il lavoro della sua knowledge unit Business International, a partire dall’esperienza accumulata fin dal 2018 con format di grande valore quali AIXA – Artificial Intelligence Expo of Applications e OnMetaverse. Due summit che negli ultimi anni hanno guidato la community dell’innovazione italiana in un percorso complesso e spesso difficile da interpretare, ma che, al netto delle sfide proposte, ha saputo regalare soprattutto grandi opportunità.

Da questa consapevolezza, l’iniziativa dedicata all’applicazione reale delle tecnologie emergenti per il business con uno sguardo rivolto alle lessons learned acquisite, all’attualità e a quel “presente esteso” che chiamiamo futuro. Un mix di fattori straordinari che hanno portato anche al coinvolgimento di content partner come Microsoft Italia, istituzioni nazionali e internazionali: Commissione Europea, MADE Competence Center, ITI - Information Technology Industry Council, Politecnico di Milano, Istituto Italiano di Tecnologia, Fondazione Bruno Kessler; associazioni di categoria come Assintel, AIdAM – Associazione Italiana di Automazione meccatronica, Anitec-Assinform e AssoSoftware. Non solo, McKinsey & Company realizzerà una sessione dedicata al mondo del marketing.

“Fiera Milano crede da sempre nell’innovazione e nella sua promozione e la presenza di un umanoide come RoBee ad aprire il nostro nuovo progetto non è altro che l’espressione concreta della nostra mission - spiega Roberto Foresti, vice direttore generale di Fiera Milano -. Oggi il mondo dell’impresa è sempre più influenzato e permeato da intelligenza artificiale, realtà immersive e robotica applicata. È evidente, che prima impareremo a interagire in maniera competente e consapevole con questi fattori di sviluppo e prima potremo davvero accelerare la crescita della nostra economia sia come sistema industriale che come sistema Paese, riuscendo a mantenere quella qualità e competitività produttiva che i mercati internazionali ci riconoscono”.

MERCATO DA OLTRE UN MILIARDO DI DOLLARI

La prima edizione del METS – Milano Emerging Technologies Summit, sarà dunque un mix di interazioni tra uomo e macchina, passato e presente, storia e innovazione con le emerging technologies che dimostreranno come la collaborazione e l’integrazione di queste due anime, oggi imprescindibili per lo sviluppo del business e delle aziende sia essenziale per poter guardare al futuro.A livello globale, secondo una recente ricerca di Interact Analysis, il valore della robotica collaborativa - il segmento della robotica potenziata dall’intelligenza artificiale - nel 2023 ha superato un miliardo di dollari e nel 2024 è previsto un incremento di oltre il 22%. In questo scenario, il mercato italiano occupa il sesto posto su scala mondiale e il secondo in Europa. Ed è in questo contesto che si inserirà l’intervento di apertura tenuto da RoBee che rappresenta uno degli esempi più performanti e interessanti legati al potenziale della robotica collaborativa di matrice italiana in ambito industriale.

COSÌ ROBEE INTERAGISCE CON PERSONE E AMBIENTE

Il progetto robotico, realizzato dalla software company brianzola, nata nel 2020 (Top Linkedin Startup 2024), grazie all’integrazione dell’AI, è in grado di riconoscere i processi e l’ambiente e di interpretarli. RoBee mostrerà una reale interazione con il pubblico dal palco e, provando a ispirare i professionisti presenti in sala, li condurrà in un percorso che dalla sua genesi a oggi racconterà la storia dell’innovazione, consentendo alla tecnologia di spiegare se stessa agli essere umani creando così un ponte di dialogo tra i due mondi.

RoBee infatti è una macchina dotata di intelligenza artificiale che trasferisce le proprie capacità cognitive nell’ambiente reale attraverso una struttura corporea che replica esteticamente e meccanicamente quella del corpo umano: alto fino a 185 cm, di peso fino a 120 kg, a seconda della configurazione di utilizzo, è attrezzato di 40 giunti mobili, che consentono la mobilità degli arti e di dispositivi di presa intercambiabili (end effectors) per eseguire in maniera efficace diversi task, funzionali ad attività relazionali (quindi per semplici gesti come indicare o contare) o alla manipolazione di oggetti. L’interazione con lo spazio avviene attraverso complessi algoritmi attivati da un set di sensori che, tramite computer vision, gli permettono di riconoscere oggetti e persone, muoversi agevolmente e in sicurezza in spazi condivisi con il pubblico e selezionare il comportamento più adeguato. RoBee è in grado di dialogare tramite voicebot, che implementa competenze di linguaggio sviluppate attraverso piattaforma Open AI.

“Presentare RoBee al METS – Milano Emerging Technologies Summit, è un’importante occasione per condividere la nostra visione su come l’integrazione della robotica umanoide possa trasformare in modo positivo vari settori industriali - sottolinea Paolo Denti, ceo di Oversonic -. Crediamo che RoBee possa non solo potenziare i processi produttivi ma anche creare nuove opportunità per una gestione più sostenibile e collaborativa delle risorse tecnologiche. Partecipare a questo evento ci permette di avvicinarci a partner e investitori con cui condividere un impegno verso un futuro dove innovazione e accessibilità tecnologica sono alla portata di tutti. Inoltre, essere presenti e potersi confrontare con i decision maker di settore è fondamentale per poter aumentare la consapevolezza del mercato nei confronti di una tecnologia dalle enormi potenzialità per il futuro del mondo del lavoro come la robotica collaborativa”.

CONFRONTO FRA ESPERTI, MANAGER E IMPRENDITORI

Nella meccanica di interazione uomo-macchina l’intervento di Robee sarà seguito da quelli di esperti, accademici, manager e imprenditori del mondo dell’innovazione e non solo.

Così, tra i relatori che in questa prima edizione di METS porteranno la propria esperienza per animare le conversazioni sul futuro delle tecnologie emergenti applicate al mondo del business ci saranno opinion leader come, eurodeputato, co-relatore del Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale (AI Act);, coordinatore dell’unità Microtechnology for Neuroelectronics, Istituto Italiano di Tecnologia, co-fondatore Corticale;, AI Focal Point, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea;, presidente Giovani imprenditori Confindustria;, professore associato e direttore dell'Osservatorio Artificial intelligence del Politecnico di Milano;, presidente Assintel;, direttore generale AgID;, professore associato di Bioingegneria e coordinatore - Neuro-Robotic Touch Lab, Istituto di Biorobotica Scuola Sant’Anna;, responsabile Quantum Computing Lab.