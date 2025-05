50 sfumature di verde: come abbinarlo a 60 anni

È il colore di tendenza del momento, parte attiva delle collezioni primavera-estate del 2025. Parliamo del verde, una tonalità che ben si abbiana alle scelte esistenziali che stanno caratterizzando gli ultimi periodi. A partire da una maggiore consapevolezza e sensibilità verso l'ambiente, la sostenibilità come scelta di vita e il riuso e il riciclo creativo di materiali e abiti.

Il verde è il colore della connessione, dell'unione tra l'emotività interiore e la natura, ed è un colore versatile che può trovare spazio anche nell'armadio degli over 60. A dispetto della sua falsa nomea, quale tonalità difficile da indossare, il verde in realtà si può declinare in tantissime sfumature e combinazioni. Per un risultato elegante, di tendenza e perfetto per ogni occasione.

Verde, un po' di storia

È un colore che rimanda alla natura e alla terra, vanta origini e un utilizzo antico tanto che era ben noto sin dai tempi degli Egizi. Per loro era simbolo di vegetazione rigogliosa e fertilità del fiume Nilo, e lo utilizzavano per dipingere l'incarnato della divinità Osiride quale simbolo di rinascita. Era un colore molto presente, veniva indossato dai vivi ,che si dipingevano gli occhi per allontanare il male, ma anche dai defunti che venivano tumulati con accanto una serie di trucchi di colore verde come accompagnamento sereno verso l'aldilà. Per realizzarlo polverizzavano e lavoravano una serie di minerali e di metalli come da esempio la malachite, il verdigris e il verde egizio. L'associazione al concetto di fertilità venne ripresa anche nel Medioevo, abbiando il colore anche all'appartenenza a un ceto sociale più alto e alla professione più agiata. Una condizione ben rappresentata anche in tele e dipinti, ma fu nel periodo vittoriano che la lavorazione del verde subì alcune variazioni. Tutto merito del chimico svedese Carl Wilhelm Scheele che realizzò una tonalità più intensa e resistente all'azione della luce, ma con un unico problema: la presenza di arsenico.

Nel campo della moda si può notare una variazione graduale delle sfumature del verde, che passò dal più intenso smeraldo della metà dell'800 a un verde più delicato degli inizi del '900. Fino ai toni pastello degli anni '50, per poi alternare sfumature più intense e corpose, decade dopo decade, abbracciando anche tonalità più acide negli anni '60 e '80. Un colore che, di sicuro, non passa inosservato e che da sempre trova spazio in ogni campo, arredamento compreso.

Verde, il suo significato

Figlio dell'unione del giallo e del blu, ecco il verde simbolo della natura, della speranza, della perserveranza e della tenacia. È un colore che infonde calma, fiducia, serenità, benessere, non a caso è una tonalità molto presente nei settori dove deve comunicare tranquillità: da quello sanitario a quello finanziario e alimentare. Il verde parla di autodeterminazione, placa l'ansia, e la sua intensità varia in base ai quantitativi presenti di blu e giallo che lo rendono più brillante, meno saturo, più delicato o al contrario vivace. Indossarlo può migliorare il metabolismo, ridurre le infiammazioni, può agire sul sistema nervoso, migliora la lucidità mentale, rende più attenti e riflessivi. Saper combinare questo colore, nel modo giusto, può rendere il look più equilibrato, elegante e offrire benefici personali.

Over 60, come abbinare il verde

Il verde è un colore speciale e, come abbiamo visto, infonde calma e vanta molteplici significati. Indossarlo è sempre una scelta utile, in grado di migliorare il proprio stile. Per questo è importante abbinarlo nel modo giusto, in particolare le tonalità più accese, senza dimenticare l'importanza dei colori simili e di quelli complementari. Ecco qualche suggerimento:

total look , consiste nell'abbinare varie tipologie di verde tenendo conto dell'intensità cromatica e lasciando spazio anche a qualche micro fantasia in tinta. Ad esempio il verde chiaro pastello si sposa perfettamente con il verde smeraldo, mentre il verde salvia è l'ideale in abbinamento con il verde bosco con qualche punta di giallo;

, consiste nell'abbinare varie tipologie di verde tenendo conto dell'intensità cromatica e lasciando spazio anche a qualche micro fantasia in tinta. Ad esempio il verde chiaro pastello si sposa perfettamente con il verde smeraldo, mentre il verde salvia è l'ideale in abbinamento con il verde bosco con qualche punta di giallo; complementari , ovvero quei colori opposti nel famoso cerchio di Itten e in questo caso tutte le nuance di rosso. L'ideale in coppia con il verde;

, ovvero quei colori opposti nel famoso cerchio di Itten e in questo caso tutte le nuance di rosso. L'ideale in coppia con il verde; analoghi , ovvero le tonalità che nel cerchio di Itten sono poste accanto come ad esempio i toni del blu. Perfetta la combinazione verde intenso con blu elettrico;

, ovvero le tonalità che nel cerchio di Itten sono poste accanto come ad esempio i toni del blu. Perfetta la combinazione verde intenso con blu elettrico; neutri , ovvero le tonalità più chiare e naturali, materiche, che abbinate al verde riescono a valorizzare ogni sua nuance. Utili per i toni più accesi del verde stesso;

, ovvero le tonalità più chiare e naturali, materiche, che abbinate al verde riescono a valorizzare ogni sua nuance. Utili per i toni più accesi del verde stesso; bianco e nero, gli opposti che si somigliano anche se opposti e che riescono a sposarsi con tutte le nuance di verde.

Colore verde, incarnato e silhouette

Come abbiamo visto il verde è un colore davvero versatile, che riesce a trovare un valido alleato quasi in ogni colore. Non a caso riesce ad abbinarsi quasi a ogni tipo di incarnato, anche se bisogna prestare attenzione a qualche dettaglio come ad esempio:

incarnarti caldi , si sposano perfettamente con il verde oliva, il verde bosco e prato;

, si sposano perfettamente con il verde oliva, il verde bosco e prato; incarnati freddi , si abbinano con tonalità più decise come il verde smeraldo, il verde petrolio e il verde menta;

, si abbinano con tonalità più decise come il verde smeraldo, il verde petrolio e il verde menta; incarnati neutri, perfetti con il verde salvia, lime o neon.

Per quanto riguarda la silhouette è importante scegliere la combinaione giusta per valorizzare le proprie forme, ad esempio per una silhouette ovale si può utilizzare il verde scuro per la parte bassa del corpo lasciando alla parte superiore i toni più neutri. Per una silhouette triangolare verde brillante o lime possono caratterizzare la parte alta, affidando quella inferiore ai toni del nero o scuri. Per un corpo a clessidra si può osare con un total look con due sfumature di verde, mentre per una silhouette rettangolare si può puntare sui dettagli in verde menta oppure oliva. Infine per una silhouette a triangolo invertito il verde dovrà caratterizzare la parte inferiore, mentre ai colori neutri verrà affidata la zona superiore.

Come abbiamo visto il verde è davvero un colore unico, facile da combinare e perfetto per creare

outfit eleganti. Potete iniziare a sperimentare abbinando pochi elementi tra di loro, da scegliere in base ai colori che caratterizzano l'incarnato ma anche la capigliatura per un look finale davvero perfetto.

Leggi anche: