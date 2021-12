I balanzoni: la tradizione di una pasta dal gusto intenso

I balanzoni sono un piatto tradizionale della cucina emiliana. Noti anche con il nome di "tortelli matti", sono originari della città di Bologna anche se, nel corso dei secoli, hanno avuto larga diffusione in molte altre aree regionali dell' Emilia Romagna.

Questa varietà di pasta fresca all'uovo si realizza con la sfoglia verde anziché quella classica per tortellini o mezzelune. La farcia, invece, è un concentrato di ingredienti dal gusto deciso e goloso. Se non li avete mai provati, rimediate al più presto: vi conquisteranno al primo assaggio.

Origini dei balanzoni

Seppur meno noti di altri formati di pasta ripiena, i balanzoni vantano origini antichissime. La leggenda narra che il nome faccia riferimento alla celebre maschera bolognese del Dottor Balanzone (Dutåur Balanzån nella forma dialettale), un personaggio grottesco e caricaturale della Commedia dell'Arte. Non a caso questi succulenti fagottini si consumano durante il periodo del Carnevale.

Quanto al ripieno, pare che originariamente fosse lo stesso dei tortellini salvo poi differenziarsi nel corso degli anni. Ad oggi, la ricetta prevede una deliziosa mistura di ricotta, mortadella, spinaci e uova.

Circa il condimento, invece, ogni famiglia ha la sua tradizione. Per certo, i bolognesi non lesinano neanche con gli intingoli: burro, salvia, qualche listarella di speck e parmigiano a volontà. Da leccarsi i baffi.

La ricetta

Per realizzare i balanzoni occorrono pochi ingredienti ma di qualità. In primis gli spinaci, che conferiscono il colore verdognolo alla sfoglia e la mortadella IGP Bologna per la farcia. Ma vediamo come si realizzano.

Ingredienti per la sfoglia (ricetta per 6 persone):

3 uova;

300 grammi di farina per sfoglia;

50 grammi di spinaci;

Ingredienti per il ripieno;

250 grammi di ricotta vaccina;

100 grammi di mortadella IGP Bologna;

100 grammi di parmigiano reggiano grattugiato;

1 uovo;

sale;

pepe;

1 pizzico di noce moscata.

Ingredienti per il condimento:

100 grammi di parmigiano reggiano grattugiato;

burro qb;

salvia (qualche foglia).

Preparazione dei balanzoni: