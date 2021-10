Caffè classico o decaffeinato: cosa bere a 60 anni

Il caffè è la bevanda più consumata al mondo. Noto per le sue proprietà digestive ed energizzanti, può essere integrato in qualunque tipo di regime alimentare, poiché a ridotto apporto calorico (circa 2 oppure 3 calorie per una tazzina).

Amatissimo nella versione classica, il decaffeinato rappresenta una valida alternativa per gli over 60 e le donne in gravidanza. Ma vediamo nello specifico quali sono i benefici e le controindicazioni derivanti dal consumo di questa bevanda.

Cosa contiene una tazzina di caffè classico

Se il cioccolato è considerato "il cibo degli dei", il caffè non è certo meno degno di riguardo. Di origini antiche, questa bevanda - dal sapore fortemente aromatico e dal profumo inebriante - vanta una quota considerevole di nutrienti.



Una tazzina di quello classico contiene, in ordine crescente di percentuale:

Acqua;

caffeina ;

; fibra solubile;

acidi (clorogenico, citrico, chinico);

minerali (potassio e magnesio);

flavonoidi ;

; lipidi, proteine e trigonellina (un alcaloide presente nei semi di alcuni vegetali).

L'elevata quantità di acqua, pari a circa il 98% del totale, rende questa bevanda altamente digeribile e povera di calorie. Attenzione, però, a non "correggerla" con latte, vini o liquori. In tal caso, l'apporto calorico cambierà notevolmente. Lo stesso si dica per lo zucchero: un cucchiaino raso di quello bianco raffinato conta circa 22 calorie.

I benefici per gli over 60

A scapito dei luoghi comuni, questa bevanda è tutt'altra che dannosa per la salute degli over 60. Anzi. Studi accademici hanno appurato che il consumo moderato è un toccasana per l'organismo, agendo da stimolante e catalizzatore metabolico. Nello specifico, la caffeina:

ha un'azione energizzante;

stimola il metabolismo;

regola la pressione arteriosa ;

; contrasta i radicali liberi;

favorisce la digestione;

rallenta l' assorbimento di carboidrati ;

; ha un'azione analgesica;

inibisce l'insorgenza di patologie cardiovascolari.

Una recentissima ricerca ha evidenziato come la quercetina, uno dei flavonoidi contenuti nella bevanda, riduca quasi del 30% il rischio di sviluppare malattie degenerative come il morbo di Alzheimer. Un motivo in più per non privarsene.

Caffè decaffeinato: differenze con quello classico

Anzitutto, sfatiamo un mito: non esiste alcun caffè interamente decaffeinato. La caffeina, una sostanza alcaloide stimolante, è rintracciabile anche nei prodotti cosiddetti "dec". Ovviamente si tratta di una percentuale quasi irrilevante e impercettibile al palato - circa 0,1% per tazzina contro l'1,2-1,5 della qualità arabica e il 2,2-2,5 del tipo Robusta.

Il decaffeinato viene sovente proposto in alternativa a quello classico poiché non ha controindicazioni. È noto infatti che il consumo eccessivo di alimenti ricchi di caffeina esponga al rischio di effetti indesiderati o collaterali. Se da un lato la caffeina stimola alcune funzioni metaboliche, dall'altro è responsabile di una lunga serie di reazioni avverse. Nello specifico, in caso di sovradosaggio, può:

indurre tachicardia ;

; innalzare la pressione arteriosa;

causare insonnia;

provocare irritabilità ;

; aumentare lo stress;

incrementare la produzione di acidi gastrici e la loro azione erosiva.

Quantità e modalità di consumo

Al netto di tutte le evidenze elencate, resta ancora un ultimo dubbio da sciogliere: meglio classico o decaffeinato? Se vale il vecchio saggio per cui " la verità sta nel mezzo" allora, anche in questo caso, bisogna trovare una soluzione di compromesso.

In linea generale, gli esperti suggeriscono di bere non più di tre o quattro tazzine di caffè classico al giorno, possibilmente senza l'aggiunta di zucchero e mai in abbinamento con altri alimenti contenenti caffeina. Per le persone che abbiano sviluppato ipersensibilità alla caffeina, affette da patologie cardiache o reflusso gastrico, è consigliato quello decaffeinato.

Quanto alle modalità di assunzione, è preferibile relegare la pausa caffè lontano dai pasti, evitando l'ora tarda. Secondo alcune recenti evidenze, il momento ideale per degustare questa bevanda è tra le 9.30 e le 11.30 del mattino.