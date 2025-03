Over 60 e capelli, i tagli corti che donano un aspetto più giovane

Ascolta ora 00:00 00:00

Col passare del tempo sappiamo che i capelli perdono consistenza tanto da diventare più sottili e fragili e in specifiche zone tendono a diradarsi.

Perché preferire i tagli corti dopo i 60 anni

Preferire un taglio corto dopo i sessant’anni è una delle scelte di molte donne che decidono così di optare per un look semplice, minimal ma d’effetto. I capelli corti inoltre fanno sembrare la chioma più folta e tendono a far ringiovanire mettendo in risalto il viso.

Risultano molto funzionali, leggeri, pratici e aiutano anche a minimizzare le ciocche bianche o grigie. Alcuni tagli in particolare sono progettati proprio per aggiungere un po’ di volume alla chioma e per donare un look sbarazzino e grintoso.

Le tendenze 2025 dei tagli corti over 60

Quest’anno le tendenze lanciano diversi tipi di tagli corti dedicati alle over 60. Uno di quelli più in voga è il taglio corto scalato che è in grado di donare un fascino ed un’eleganza senza tempo al viso. È un bob non molto corto che fa arrivare le lunghezze poco appena al di sopra del mento.

L’effetto ringiovanente risiede nelle sue leggere scalature che creano movimenti leggeri alla chioma. Risulta molto versatile perché può essere portato sia liscio che mosso.

Molto amato è anche il pixie cut dorato alla Sharon Stone che risulta sfilato al punto giusto. Questa sfilatura studiata diligentemente è in grado di creare movimento a una texuture liscia. È un taglio che sta bene sia con i capelli tinti che al naturale. Se si vuole optare con la colorazione, gli esperti di hair stylist consigliano vivamente colori come il golden, il ginger e il castano caramello.

Non passa mai di moda il caschetto corto che anche portato con il grigio naturale dona un allure retrò al viso. Il consiglio è di arricchirlo con punte rovesciate o con uno stayling che punta su delle onde o boccoli che donano a questo taglio molta eleganza. Le ondulazioni possono essere create col ferro dal diametro minuscolo.

Il caschetto corto arricchito dalla frangia è un classico soprattutto se si portano gli occhiali. La frangia è in grado di accentuare gli occhiali, attirando l'attenzione sugli occhi e sullo sguardo. Questo dettaglio dona un look molto dinamico e facile da curare.

Per chi non ama un taglio corto e netto il lob può essere una valida alternativa. È più lungo di un caschetto ed è caratterizzato da un effetto volume e movimento creato ad arte dalle onde.

È il taglio adatto per chi ha i capelli molto diradati. Grazie ad unche può essere ricreato anche con una spazzola arrotondata o con la piastra, i capelli possono contare su un effetto volume impeccabile.