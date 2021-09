Chili di troppo presi in vacanza: come smaltirli a 60 anni

Pranzi abbondanti e fuoripasto a tutte le ore del giorno: così, al rientro in città dalla vacanze estive, ci si ritrova con quegli antiestetici chili di troppo - specie dopo i 60 anni - tra girovita e addome. Durante le ferie non è infatti così raro abbandonarsi ai piaceri della tavola, più che in altri periodi dell'anno. Del resto, i ritmi sono rilassati ed è normale concedersi qualche strappo alla regola.

Tuttavia, non vale davvero la pena farsene un cruccio. Per ritornare in forma è sufficiente riprendere la dieta abituale intensificando l'attività fisica con qualche passeggiata all'aria aperta. Nulla di più.

Chili di troppo a 60 anni: cosa sapere

Se dopo le vacanze l'ago della bilancia non punta a vostra favore, mantenete la calma: recuperare è possibile. Capita a tutti, almeno una volta nella vita, di essere fuori forma. Figurarsi poi durante le ferie estive, quando le giornate vengono scandite da un aperitivo in spiaggia e dalle sontuosissime colazioni in hotel.





Una ricerca condotta dall'Università della Georgia ha appurato che in vacanza si possono prendere dai 500 grammi ai 3 chili e mezzo in più in una sola settimana. E la faccenda si complica dopo i 60 anni quando, cioè, il metabolismo comincia a rallentare favorendo la formazione di adiposità localizzate. Ma cosa sono quei chili di troppo? E perché si accumulano così rapidamente durante le vacanze?

La risposta, che potrebbe sembrare ovvia, è tutt'altro che scontata. I motivi per cui prendiamo peso in estate possono svariati:

Dieta squilibrata;

Sedentarietà;

Consumo eccessivo di alcolici, bevande zuccherine e dolci;

Rallentamento del transito intestinale;

Riduzione delle ore di sonno.

Senza contare, infine, che buona parte del gonfiore addominale deriva da un eccesso di liquidi nell'organismo dovuto a una scarsa idratazione o a un'alimentazione povera di fibre.

Come smaltire gli eccessi delle vacanze

Smaltire gli eccessi delle vacanze è più semplice di quanto non ci si creda. Anzitutto è fondamentale l'approccio: deve essere soft e moderato. A meno che non vi siano esigenze particolari, non c'è motivo di affannarsi per ritornare al top della forma fisica: occorrono tempo e pazienza.

Per eliminare i chili di troppo è sufficiente attenersi a poche, semplici regole. Ecco, nello specifico, quali sono:

Curare l'alimentazione : dopo un periodo di eccessi, è molto importante ritornare a regime alimentare. Prima si riprenderà la dieta abituale e più breve sarà la convivenza forzata con quegli antiestetici chili in più;

: dopo un periodo di eccessi, è molto importante ritornare a regime alimentare. Prima si riprenderà la dieta abituale e più breve sarà la convivenza forzata con quegli antiestetici chili in più; Bere molta acqua : l'idratazione è fondamentale per eliminare le scorie dall'organismo. Gli esperti suggeriscono di bere circa 2 litri d'acqua al giorno;

: l'idratazione è fondamentale per eliminare le scorie dall'organismo. Gli esperti suggeriscono di bere circa 2 litri d'acqua al giorno; Consumare tè e tisane : aiutano a drenare il liquidi in eccesso stimolando la diuresi;

: aiutano a drenare il liquidi in eccesso stimolando la diuresi; Assumere probiotic i: i probiotici favoriscono l'incremento della flora batterica assicurando, di conseguenza, la regolarità intestinale;

i: i probiotici favoriscono l'incremento della flora batterica assicurando, di conseguenza, la regolarità intestinale; Fare attività fisica: praticare con impegno e costanza un po' di attività fisica agevola la perdita di peso. Una corsa mattutina, qualche esercizio di aerobica o una lunga passeggiata serale, aiutano a ridurre la massa grassa.

​

Cosa non fare

Per ritornare al peso forma standard occorre pazienza: non esistono né diete miracolose né pozioni magiche in grado di eliminare i chili presi durante le vacanze in sole 24 ore. Anzi. Talvolta le diete estreme possono sortire effetti negativi sull'organismo causando gravi carenze nutrizionali e stress.

Ecco cosa non bisognare assolutamente fare:

Sperimentare diete estreme;

Digiunare ;

; Ricorrere a farmaci dimagranti;

Abusare di bevande drenanti ;

; Eccedere con l'attività fisica.

Una buona pratica potrebbe essere, invece, quella di dedicare più tempo a sé stessi. Qualche esercizio di meditazione, ad esempio, può essere utile per approcciare con maggiore serenità al breve percorso di dimagrimento che si è deciso di intraprendere. Del resto, mens sana in corpore sano.