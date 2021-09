Dieta detox dopo le vacanze: il menu per gli over 60

L'estate è la stagione dove i ritmi frenano e anche la dieta diventa più flessibile. Durante le vacanze capita a tutti di cedere alla tentazione di qualche calorico dessert post-cena o ai cocktail in spiaggia tra amici. Il risultato è quello di ritrovarsi con qualche chilo di troppo a settembre e dei centimetri in più sul girovita: nulla di irreparabile, anche se avete più di 60 anni.

Con qualche giorno di alimentazione detox è possibile ritrovare la forma fisica di sempre. Occorre solo rivedere il menu settimanale accantonando, almeno per un po', dolci, fritti e bevande alcoliche.

Cos'è la dieta detox

Per detox s'intende una dieta utile a detossificare l'organismo da scorie e liquidi in eccesso accumulati dopo un periodo di sregolatezza. Non si tratta di un vero e proprio regime alimentare, in quanto è praticabile solo per qualche giorno: ci sono cibi che non possono e non devono essere eliminati definitivamente dal nostro menu abituale.

Per questo motivo, e per evitare (inutili) restrizioni a oltranza, occorre definire un ciclo dietistico con una durata variabile dai 3 ai 7 giorni, non di più. Durante la fase depurativa, le sostanze di cui bisogna limitare l'assunzione sono:

zuccheri aggiunti (bevande gassate e cibi preconfezionati);

(bevande gassate e cibi preconfezionati); dolcificanti sintetici (ad esempio, l'aspartame contenuto in alcuni biscotti);

(ad esempio, l'aspartame contenuto in alcuni biscotti); grassi saturi e idrogenati (come quelli dei salumi preincartati);

(come quelli dei salumi preincartati); alcol (vino, birra e liquori);

(vino, birra e liquori); sale aggiunto e insaporitori ;

; glutine (lievitati e carboidrati complessi);

(lievitati e carboidrati complessi); lattosio (latte e derivati).

Ovviamente si tratta di indicazioni generiche poiché un percorso detox, seppur breve, deve essere modulato in base alle esigenze personali onde evitare pericolose carenze nutrizionali. Anzi. Dopo i 60 anni, sarebbe opportuno confrontarsi dapprima con il proprio medico di base o rivolgersi a un nutrizionista esperto.

Quali alimenti rientrano nella dieta detox

Mettiamolo subito in chiaro: detox non è sinonimo di digiuno. Questo tipo di dieta prevede 3 pasti principali e 2 spuntini spalmati nell'arco di 24 ore. I cibi consigliati sono perlopiù di origine vegetale e contenenti una elevata percentuale di acqua.

Gli alimenti che rientrano nel percorso detossificante sono:

frutta e verdura ;

e ; cereali e riso integrale ;

e ; legumi ;

; semi oleosi ;

; latte vegetale ;

; pesce azzurro ;

; tè verde e tisane ;

e ; olio extravergine d'oliva.

Per favorire il drenaggio dei liquidi in eccesso, gli esperti suggeriscono di bere molta acqua e consumare frullati di frutta, centrifughe, tè verde e tisane.

Un esempio di menu detox per gli over 60

Di seguito riportiamo un esempio di dieta detox. Il consiglio è quella di prenderla come spunto su cui elaborare un piano alimentare personalizzato con un esperto di fiducia.

Primo giorno

Colazione : 1 tazza di latte vegetale e 100 grammi i frutti rossi;

: 1 tazza di latte vegetale e 100 grammi i frutti rossi; Spuntino : 30 grammi di frutta a guscio (mandorle o noci);

: 30 grammi di frutta a guscio (mandorle o noci); Pranzo : 60 grammi di riso (preferibilmente integrale), 40 grammi di legumi, una porzione abbondante di lattuga e una mela;

: 60 grammi di riso (preferibilmente integrale), 40 grammi di legumi, una porzione abbondante di lattuga e una mela; Merenda : 1 centrifugato verde (1 mela verde, una costa di sedano, mezzo succo di limone, 30 grammi di spinaci o un succo d'arancia;

: 1 centrifugato verde (1 mela verde, una costa di sedano, mezzo succo di limone, 30 grammi di spinaci o un succo d'arancia; Cena: 150 grammi di merluzzo, 200 grammi di zucchine bollite condite con olio evo e succo di mezzo limone, semi oleosi (a scelta), 40 grammi di crackers integrali.

Secondo giorno

Colazione : 1 spremuta di arance (circa 200 ml) e 1 mela;

: 1 spremuta di arance (circa 200 ml) e 1 mela; Spuntino : pinzimonio di sedano, finocchi e carote;

: pinzimonio di sedano, finocchi e carote; Pranzo : 60 grammi di quinoa e 40 di fagioli cannellini, 1 porzione abbondande di radicchio condita con semi oleosi;

: 60 grammi di quinoa e 40 di fagioli cannellini, 1 porzione abbondande di radicchio condita con semi oleosi; Merenda : 1 frutto a scelta;

: 1 frutto a scelta; Cena: 1 orata media, 150 grammi di patate bollite.

Terzo giorno