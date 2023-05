Over 60, 5 trucchi per sembrare più giovani

Sembrare giovani è la prerogativa di molte persone che abbiano superato la soglia dei sessant'anni. Premesso che la bellezza prescinde dal dato anagrafico - si può essere fascinosi a qualunque età - non vi è nulla di sbagliato nel tentativo di rendere meno visibili i segni del tempo. Del resto, chi non vorrebbe riportare indietro le lancette dell'orologio di qualche anno? Ma visto che i miracoli riescono sono a Meryl Streep e Goldie Hawn - ricordate il film "La morte ti fa bella?" - e che le pozioni magiche funzionano solo nell'invenzione cinematografica, bisogna trovare un'alternativa praticabile nella quotidianità. Ecco, allora, 5 trucchi alla portata di tutti per avere un aspetto fresco e gradevole.

Il makeup

Se c'è un espediente che può stravolgere il vostro aspetto è sicuramente il makeup. Oltre a valorizzare i lineamenti del viso, il trucco può avere anche una funzione correttiva o propriamente levigante. Se applicato con oculatezza, scegliendo magari fondi neutri e ombretti chiari, può simulare un effetto lifting completamente naturale. Chiaramente, non lesinate col mascara: è fondamentale per donare intensità e profondità allo sguardo.

L'acconciatura

Un altro dettaglio importante è l'acconciatura. I capelli cotonati e il mullet (il famoso 'taglio alla tedesca') meglio lasciarli negli album fotografici degli anni '80. È consigliato optare per un hairstyle naturale, in sintonia con la propria fisionomia. Un taglio corto, ad esempio, è perfetto per chi ha zigomi e mento prominenti. Viceversa, quello di media lunghezza si addice a chi ha un viso particolarmente tondo. Occhio anche al colore: meglio non esagerare con meches e schiariture. Bisogna ricordare che il gray blanding - letteralmente "sfumature di grigio" - è tra le tonalità di tendenza di quest'estate, apprezzatissimo anche dalle teenager.

L'outfit

" L'abito non fa il monaco ", recita il vecchio saggio. Niente di più vero. Se non fosse che anche l'outfit può ringiovanire l'aspetto. Non abbiate paura di osare con capi casual, ad esempio jeans e blazer, ma soprattutto con i colori. Verde, giallo, blu navy (specie per gli uomini), fucsia e lilla sono particolarmente donanti in età avanzata. Azzardate anche con le combo più bizzarre, come l'oro e il bianco (senza esagerare) o il rosso e l'arancione.

Le scarpe

Restando in tema, passiamo a uno degli argomenti più graditi alle donne di tutte le età: le scarpe. Chi dice che dopo i 60 anni bisogna preferire calzature comode e non particolarmente appariscenti? I tacchi aiutano a guadagnare qualche centimetro in altezza e, senza dubbio alcuno, ringiovanisco l'aspetto. Non bisognerebbe mai rinunciarvi.

Le borse e gli accessori

Lo stesso discorso vale per borse e accessori. Orecchini, collane e bracciali sono fondamentali per completare il total look. Quest'anno, ad esempio, sono di gran tendenza i bangles colorati e il layering per le collane (la sovrapposizione di più gioielli ndr). Quanto alle borse, via libera a maxi bag da portare al braccio o a tracolla. Perfette anche per un aperitivo in spiaggia.

Cosa "invecchia" l'aspetto

Appurato che vi sono dei trucchi per ringiovanire l'aspetto, suggeriamo qualche piccola dritta per evitare di evidenziare i segni del tempo. Chiaramente non si tratta di regole ferree ma di semplici ed eventuali indicazioni da prendere come spunto. Ecco quali sono: