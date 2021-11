Colesterolo alto a 60 anni: quali sport praticare

Superati i 60 anni, il colesterolo alto diventa spesso uno dei nemici più difficili da combattere. Avere a che fare con livelli di LDL e trigliceridi elevati è la conseguenza di un processo fisiologico legato all’avanzare dell’età, che si manifesta sia negli uomini sia nelle donne in concomitanza con l’arrivo della menopausa.

Se è innegabile che il colesterolo alto rappresenta un fattore di rischio cardiovascolare in entrambi i sessi, è altrettanto vero che è possibile cercare di tenerlo sotto controllo mettendo in pratica una serie di buone abitudini, non solo a tavola.

Seguire un’alimentazione sana e bilanciata è il primo passo da compiere, così come evitare il sovrappeso, limitare o meglio eliminare il fumo e, soprattutto, evitare la sedentarietà praticando attività fisica regolare.





Benefici dell’attività fisica

Sport e fitness sono preziosi alleati per tenere sotto controllo i valori del colesterolo nel sangue. A destare preoccupazione, solitamente, sono i parametri di quello che viene definito comunemente colesterolo cattivo, vale a dire LDL: se presente in quantità eccessive nel sangue, infatti, rischia di depositarsi nelle pareti arteriose. I valori HDL, invece, non dovrebbero mai abbassarsi al di sotto di una determinata soglia.

Per favorire la salute cardiovascolare è fondamentale praticare attività fisica almeno per una mezzora al giorno, chiedendo consiglio al proprio medico soprattutto se si soffre di patologie o disturbi specifici.

L’esercizio aerobico è maggiormente indicato rispetto all’attività anaerobica: nel primo caso, infatti, viene richiesto uno sforzo moderato ma prolungato nel tempo, in modo da ottenere diversi benefici, come una migliore circolazione cardiaca, un trasporto di ossigeno ottimale, un innalzamento del colesterolo buono e una riduzione di quello cattivo.

Quali sport per tenere sotto controllo il colesterolo

Gli sport più adatti per gli over 60 che vogliono tenere sotto controllo i propri livelli di colesterolo nel sangue sono quindi prevalentemente aerobici, da praticare con regolarità fino a tre o quattro volte a settimana.

Per i meno appassionati di fitness, può essere sufficiente organizzare camminate a passo sostenuto o percorsi di fitwalking, anche in compagnia, un’attività in grado di generare numerosi vantaggi.

Altrettanto indicata è la corsa, riservata tuttavia ai più attivi e allenati. Questa attività deve essere eseguita rispettando alcune regole basilari per tutelare la salute, evitando sforzi eccessivi e prevenendo lo sviluppo di problemi scheletrico-muscolari.

Numerosi vantaggi per il benessere cardiovascolare sono legati anche alla pratica del ciclismo, inteso anche come sana abitudine quotidiana per gestire gli spostamenti quotidiani preferendo la bicicletta all’auto.

Un’altra opzione molto valida è il nuoto, che può essere praticato eventualmente optando per un corso di acquagym.

Benefici del ballo a 60 anni

Il ballo rappresenta un’ottima alternativa per praticare attività fisica in compagnia, divertendosi e socializzando. I corsi di ballo sono molto diffusi ed è sempre possibile scegliere un livello di difficoltà adeguato alle proprie esigenze. I benefici della danza a 60 anni sono numerosi: