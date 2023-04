Come capire se un uomo di 60 anni è innamorato

Innamorarsi a 60 anni non è come a 20: cambiano l’atteggiamento e le modalità di approccio al potenziale partner. Un uomo innamorato però lo si riconosce da una serie di segnali, oseremmo dire inequivocabili, che tradiscono la reale natura dei suoi sentimenti anche quando tenta maldestramente di camuffarli. Tutto sta nell’imparare a riconoscerli.

Come cambiano gli approcci dopo i 60 anni

L’amore è il sentimento che tutti, almeno una volta nella vita, hanno provato. Può avere infinite declinazioni e manifestarsi in modo più o meno dirompente. A fare la differenza è soprattutto la personalità: le persone più espansive fanno sicuramente meno fatica ad aprire il proprio cuore e concedersi all’altro. Invece quelle timide sono molto più restie a fare il primo passo o manifestare interesse nei confronti di qualcuno.

In età avanzata poi, anche le questioni sentimentali si complicano. Specie per gli uomini che, a differenza delle donne, sono meno inclini alle tenerezze e al romanticismo. Chiaramente non è una regola che vale per tutti: ci sono straordinari 60enni in grado di amare moltissimo, al punto da comportarsi come degli adolescenti alle prime armi.

Fatto sta che, superata la maturità anagrafica, cambia inevitabilmente il modo di interagire con l’altro sesso. Ciò vale soprattutto per chi ha vissuto esperienze sentimentali (matrimonio, lunghi fidanzamenti o convivenza) che magari non hanno avuto un epilogo felice. In quel caso, la paura può diventare un ostacolo quasi insormontabile (ma non lo è mai per davvero) per l’avvio di una nuova relazione o conoscenza. Del resto, a chi non è capitato di "sentirsi intrappolato" nel proprio passato o temere di fare "l’ennesimo passo falso"? Per fortuna, però, le emozioni sono indomabili e scevre da qualunque logica. Anzi: non c’è modo di camuffarle e, quindi, tanto vale lasciare che esploda la magia.

I 5 segnali che un uomo è innamorato

Gli uomini sono tanto razionali quanto vulnerabili all’amore, proprio come le donne. Al di là dei luoghi comuni, riescono ad amare intensamente anche quando non lo dimostrano in modo evidente. Il più delle volte hanno solo bisogno di trovare il coraggio per farsi avanti e lasciarsi andare. Senza contare che un uomo innamorato, seppur timido o taciturno, ha un comportamento inequivocabile. Fate caso a questi 5 segnali: