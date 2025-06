Cosa indossare con il beige: i look che ringiovaniscono a 60 anni

Colore neutro per antonomasia il beige trova negli abbinamenti cromatici la sua massima espressione, sia con quelli più caldi e materici, che con quelli più freddi. È un colore chiaro nato dalla fusione delle tonalità vicine al marrone con il bianco, e presenta punte di giallo e tocchi di grigio. Questa sua composizione lo colloca a metà strada tra i toni più caldi e quelli più freddi, così da creare connessioni positive dal punto di vista stilistico.

È una tonalità chiara, elegante e al contempo sobria, perfetta per le occasioni più formali o per dare un tocco di eleganza in più all'outfit. L'ideale anche per gli over 60, che impiegano la tonalità con costanza spesso spezzandola con colori più intensi e di carattere.

Il beige, un colore che dona calma

Il beige è considerato un colore neutro, riposante e spesso lo si colpevolizza di non mostrare un carattere deciso. In realtà è un tono trasversale che creare ponti di collegamento tra i colori caldi e quelli più freddi. È il colore della calma e della serenità, è un tono desaturato che infonde benessere e tranquillità, ma che spesso viene dato per scontato e considerato ordinario.

Eppure il beige è un colore importante, che trova spazio sia nell'arredamento e nei rivestimenti murali che nella moda. Il nome prende origine dal termine francese utilizzato per indicare la lana ancora non trattata, quel colore ancora naturale, sabbioso, materico che vanta sfumature che vanno dal marroncino, al giallo fino al grigio con punte di bianco. Abbinarlo nel modo giusto è una scelta che richiede attenzione, sia per valorizzarlo che per ottenere un insieme equilibrato.

Abbinamento con colori caldi

Perfetto per gli over 60 il colore beige si abbina perfettamente con i toni caldi, caratterizzando il look con decisione e intensità. È perfetto in coppia con tonalità avvolgenti come il terracotta, il rosso mattone, il giallo ocra, il bronzo e il marrone scuro. Più la tonalità del colore in abbinamento è forte e vira verso lo scuro, più il beige acquisterà luminosità. Un esempio è l'abbinamento beige e bordeaux, magari una gonna chiara con una blusa e delle scarpe scure, un tocco di classe che dona vivacità all'insieme. L'abbinamento beige, marrone e caramello è l'ideale da sfoggiare in inverno, magari con qualche tocco arancione per gli acessori. Giallo ocra e beige offre una combinazione raffinata ed elegante, al pari dell'accostamento con il bronzo e il miele, per un risultato di classe e prezioso.

Abbinamento con colori freddi

La neutralità del beige lo rende perfetto in coppia anche con le tonalità più fredde come, ad esempio il blu e le sue sfumature di gradazione, che dona profondità ed eleganza al look. Per un outfit sofisticato si può giocare con il grigio, mentre per un insieme più naturale il verde è il colore perfetto, sia chiaro che scuro. Per non appesantire il look si può scegliere un solo capo nei toni freddi, ruotando intorno con accessori e dettagli. Ad esempio una gonna verde scuro è perfetta per spezzare un insieme delicato, l'ideale da abbinare con una maglia leggera corta, scarpe con tacco e una pochette in total look beige.

Beige, colori pastello, colori forti, bianco e nero

Nella scala cromatica si possono intercettare altre tonalità perfette in coppia con il beige, come i toni pastello quali rosa cipria, celeste, verde salvia, per un look più delicato ed etereo. Le tinte più forti possono sferzare il beige, creando un outfit più deciso e grintoso. Senza dimenticare i due colori più importanti ovvero il bianco e il nero, il primo aumenta la luminosità del beige e ne sottolinea l'eleganza. Mentre il nero completa il look per un effetto di classe, perfetto per eventi importanti.

Si può osare anche con un total look beige, da creare con diverse sfumature del colore per un abbigliamento elegantissimo e mai banale.

Per quanto sia un colore perfetto per chi vanta un incarnato chiaro e capelli ramati o dorati, il beige come abbiamo visto riesce sempre a trovare un partner cromatico perfetto all'interno della scala cromatica. E se al contrario non si vuole esagerare con il beige, lo si può affidare agli acessori preferendo per il look un colore più in linea con il proprio incaranto e con il colore dei capelli.