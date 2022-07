Demi Moore, come portare i capelli lunghi a 60 anni

Demi Moore, indimenticabile protagonista di Ghost e Soldato Jane, alla soglia dei 60 anni sfoggia una linea senza pari. Magra, tonica e sinuosa, preserva inalterata la sua bellezza. Protagonista del gossip per le sue storie d'amore del passato, ma anche per un percorso esistenziale travagliato, oggi finalmente si gode l'equilibrio esistenziale tanto agognato. E questo non solo grazie al suo nuovo compagno, lo chef Daniel Humm, o alla stabilità raggiunta con la sua grande famiglia allargata, dove presenzia anche la nuova moglie di Bruce Willis ma principalmente per il nuovo slancio lavorativo sia in campo cinematografico, che come imprenditrice di moda con la nuova linea di costumi disegnata da lei per il brand Andie. Che la vede sia designer che modella, tanto da sfoggiare con grazia la sua fisicità e in particolare la chioma lunghissima.

Demi Moore e over 60 anni: capelli lunghi, si grazie

L'attrice, da sempre, ha mostrato un particolare rapporto con i suoi capelli che sono apparsi molto diversi, pellicola dopo pellicola, passando anche per un rasatura totale. Ma ormai da anni ha deciso di prediligere il taglio lungo, liscio e setoso. A dispetto delle convenzioni e delle imposizioni dettate dalla moda, sfoggiando il suo animo anticonformista contro le regole e le opinioni. Una scelta interessante, che è diventata un esempio per molte donne senior, spesso allineate con l'opinione generale che vuole il taglio corto come scelta più consona. Non solo per una questione di immagine o di trend, ma anche per una imposizione sociale che vede la capigliatura corta più adatta.

Dopo i 50 anni anche i capelli possono perdere la tonicità di un tempo, risultando più sottili, spenti e meno elastici. Tutta colpa della melanina che diminuisce gradualmente, ma anche degli scombussolamenti ormonali imposti dalla menopausa. Con una ricaduta diretta sull'aspetto della chioma che sembra sciupata, opaca e sicuramente meno vitale. Cosa si può fare per contrastare l'azione del tempo, dei temibili radicali liberi, guadagnando una capigliatura lunga e spettacolare? Curarli e proteggerli, ecco le regole d'oro da portare avanti nel tempo.

Capelli over 60, ecco la beauty routine

Il capello lungo dopo i 50 anni potrebbe rivelarsi difficoltoso da gestire, fin troppo fragile o debole. Per questo è indispensabile prepararsi per tempo alla fase di passaggio, curandolo e nutrendolo con costanza. Una vera beauty routine a partire dall'alimentazione, preferendo cibi considerati superfood e dalle impareggiabili proprietà. Ad esempio semi di lino o di chia, ma anche bacche, cereali oltre ai classici pre e probiotici, che potenziano l'attività dei batteri utili al benessere del cuoio capelluto. Senza dimenticare i cibi con una forte azione antiossidante, quali carote, mango, albicocche e zucca ricchi di vitamina E, oltre a pesce azzurro, verdure a foglia verde, pomodoro e cetriolo, mela, anguria e papaya. Il capello va rimpolpato per contrastare il danneggiamento subito dalla modificazione naturale della cheratina, e dal calo degli estrogeni. Ecco arrivare in soccorso anche gli integratori vitaminici, vero toccanasa, ma anche i prodotti beauty per capelli contenenti vitamine E, H, B5 e Inositolo, fino ai più classici acido ialuronico e il collagene vegetale.

Rimedi naturali per capelli spenti

Booster, sieri, creme, impacchi contenenti cheratina oppure maschere agli oli naturali come quello di jojoba che sigilla il capello, sono un vero toccasana. Basta scaldarne qualche goccia tra le mani distribuendolo lungo tutto il capello, lasciandolo agire prima dello shampoo classico. Oppure realizzare un impacco nutriente ed energizzante, mescolando un cucchiaio di miele e 20 ml di olio di semi di lino per poi stenderlo lungo tutto il capello, lasciando agire per 20 minuti prima di lavare come di consueto. Ottimo anche il massaggio detox o lo scrub mirato in grado di rimuovere residui cutanei e impurità, da praticare nei saloni di hairstyling. Oppure comodamente a casa mescolando il balsamo con lo zucchero oppure, in caso di pelle secca, il balsamo con l'olio e massaggiando a lungo prima di lavare come di consueto.

Si può aggiungere allo shampoo un cucchiaio di sale grosso per depurare il cuoio cappelluto per poi effettuare lo shampo. E in caso di tintura meglio evitare il mono colore, preferendo tonalità più morbide e chiare per illuminare il viso e i pigmenti naturali. Lo stesso hair stylist di fiducia potrà consigliare nell'acquisto del prodotto più adatto, suggerendo anche il taglio lungo più in linea con la propria fisionomia e incarnato.