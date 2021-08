Capelli morbidi per over 60? Ecco qual è il segreto

Capelli morbidi e setosi anche dopo i 60 anni? È possibile, non solo tinte, prodotti chimici ma principalmente strategie e rimedi naturali. Un mix di comprimari in grado di contrastare l’avanzare del tempo, un percorso impossibile da arginare ma facile da rallentare. La canizie, ovvero l’imbiancamento dei capelli, è un processo naturale ma che si presenta con tempistiche differenti.

Alcuni ne vengono colpiti già prima dei 40 anni, altri possono contare su una buona resistenza del bulbo pilifero e vantare una chioma morbida, naturale e lucente anche dopo e oltre i 60 anni. Del resto l’azione del tempo ha un impatto evidente anche sullo stesso capello, sottoposto a una serie di stress quotidiani. Scopriamo insieme come arginare questa deriva rallentandola grazie all’impiego dei prodotti più adatti.

Capelli: perché invecchiano

Capelli morbidi, setosi, lucenti, forti, facilmente districabili, un sogno e spesso un miraggio per i più, l’azione costante dei lavaggi, della spazzola e dei trattamenti finisce per sfibrarli. Per non parlare di piastra e asciugacapelli, tinte, raggi del sole passando per l’azione del tempo che colpiscono il bulbo pilifero facendolo invecchiare e ingrigendo la chioma. Eppure i capelli proseguono imperterriti nel loro percorso di crescita di un millimetro ogni 3 giorni, con una media di vita di 3 massimo 6 anni per quelli più lunghi.

Questo insieme di responsabilità colpisce duramente la chioma che appare più spenta, sfibrata e trascurata. Ecco le cause più ricorrenti:

utilizzo eccessivo di piastra, asciugacapelli, trattamenti invasivi e colorazioni

stress, ansia, vita frenetica, variazioni ormonali

abitudini alimentari sbagliate ma anche fumo ed eccessi

agenti atmosferici dal sole al vento, passando per polvere, inquinamento, sabbia e molto altro

Over 60: impacchi e rimedi per capelli

Capelli secchi e sfibrati, ecco qualche rimedio naturale per dare nuova vita alla chioma stressata dall’azione del tempo e dalle abitudini del quotidiano. Come già accennato i capelli con il tempo perdono smalto, il cuoio cappelluto non può più contare su una costante rigenerazione cellulare. Le sostanze nutritive e l’irrorazione risultano inferiori e i capelli tendono a invecchiare, assottigliarsi oltre che a ingrigire. Ecco perché è importante trattarli con cura, partendo da una sana routine fatta di impacchi e rimedi naturali.

Impacco naturale alla banana : mixate e frullate uno yogurt con mezzo bicchiere di latte e mezza banana, applicate la polpa distribuendola lungo i capelli e lasciatela agire per quindici minuti, risciacquate e lavate. Un toccasana per la chioma che risulterà più morbida, idratata e lucida.

: mixate e frullate uno yogurt con mezzo bicchiere di latte e mezza banana, applicate la polpa distribuendola lungo i capelli e lasciatela agire per quindici minuti, risciacquate e lavate. Un toccasana per la chioma che risulterà più morbida, idratata e lucida. Impacco per capelli secchi : mescolate un cucchiaio di olio d’oliva con un vasetto di yogurt bianco o un uovo oppure un cucchiaio di olio di lino con la polpa di un avocado e un tazza di latte. Mescolate e applicate l’impacco sui capelli lasciando in posa per quindici minuti, per poi lavare e asciugare come di consueto.

: mescolate un cucchiaio di olio d’oliva con un vasetto di yogurt bianco o un uovo oppure un cucchiaio di olio di lino con la polpa di un avocado e un tazza di latte. Mescolate e applicate l’impacco sui capelli lasciando in posa per quindici minuti, per poi lavare e asciugare come di consueto. Impacco con olio : l’olio di cocco o di senape ma anche di germe di grano, di canapa, di semi di lino o Macassar sono l’ideale per ridare volume a una chioma spenta. Si applicano piccoli quantitativi dopo il lavaggio, pettinando la chioma senza risciacquare così da proteggere i capelli dall’azione del calore dell’asciugacapelli e della piastra

: l’olio di cocco o di senape ma anche di germe di grano, di canapa, di semi di lino o Macassar sono l’ideale per ridare volume a una chioma spenta. Si applicano piccoli quantitativi dopo il lavaggio, pettinando la chioma senza risciacquare così da proteggere i capelli dall’azione del calore dell’asciugacapelli e della piastra Patate e bucce: un rimedio classico delle nonne, le bucce delle patate contengono sostanza utili a contrastare la depigmentazione del capello. Basta pulire quattro patate inserendo la buccia in una padellino con acqua, dopo dici minuti di cottura si filtra il tutto e si applica il liquido freddo sul cuoio capelluto massaggiando per tre minuti prima di risciacquare. Ottimo anche il succo di cipolla, l’henné naturale e gli infusi al rosmarino, alla salvia o al tè nero.

Capelli: la salute passa attraverso le buone abitudini

Non solo impacchi e rimedi naturali ma anche buone abitudini quotidiane, la salute della chioma passa attraverso una buona alimentazione, che sia ricca di cibi antiossidanti e di aminoacidi essenziali, quali cisteina e lisina. Presenti in carni magre, pesce, uova, legumi da abbinare e bilanciare con fibre, frutta e verdura. E ovviamente tanta acqua e idratazione.

I capelli si difendono e curano anche grazie a un impiego adeguato di piastra e asciugacapelli, oltre a un utilizzo mirato dell’acqua per il lavaggio che deve risultare poco bollente. Concludendo sempre la giornata massaggiando il cuoio cappelluto, così da rivitalizzare la circolazione sottocutanea e favorendo l’eliminazione della pelle morta.