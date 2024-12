La dieta per over 60 durante il periodo natalizio: i consigli (sotto l'albero) della nutrizionista

Ascolta ora 00:00 00:00

Spesso il loro regime alimentare si traduce in qualcosa di monotono, poco vario e di ripetitivo.

Alcuni errori alimentari più comuni tra gli over

Tra gli errori alimentari non prediligere le proteine (oppure un solo tipo di carne), consumare verdura e frutta essenzialmente cotte, vino, cibi esageratamente salati o saporiti. Poi utilizzare troppi condimenti o assumere dolci in quantità poco moderate. Abitudini non positive aggravate dalla sedentarietà; comportamenti che rappresentano un pericolo da non sottovalutare per coloro che soffrono di pressione alta.

Perchè si fanno scelte alimentari sbagliate

Ma quali sono i fattori che predispongono a tali scelte? Uno tra tutti può essere una dentizione non perfetta che può creare problemi di masticazione e di inappetenza. Problemi che, se reiterati, possono tradursi in perdita di peso, stanchezza cronica e predisposizione alle infezioni.

Ci sono poi anche casi diametralmente opposti: diete troppo ricche di calorie, associate a reflusso gastroesofageo, apnee notturne, disordini della glicemia, sovrappeso, aumentato rischio cardiovascolare.

I rimedi? Esistono. Ecco quali consigli per una dieta ideale

Come dobbiamo quindi comportarci per cercare di ovviare ai problemi sopracitati e per cercare di restare in condizioni di salute ideali?

1. Pesce si, meglio se azzurro

È importante, ricorda la nutrizionista Emma Balsimelli assumere la quantità di proteine di alto profilo nutrizionale derivanti ad esempio dal pesce, meglio se azzurro, legumi o carne bianca di ottima qualità.

2. Olio EVO meglio a crudo

I grassi assunti dovrebbero derivare dai grassi “buoni” come olio extra vergine di oliva, meglio se usato a crudo, per assumere la vitamina E e renderlo più digeribile.

3. Pasta? Certo, meglio integrale

Gli zuccheri di tipo complesso ovvero pasta, pane e riso integrale, in modo da garantire 25-30 g/die di fibre per la salute intestinale.

4. 1,5 litri di acqua al giorno

Per quanto riguarda l’idratazione, spesso è deficitaria a causa di una diminuita sensibilità allo stimolo della sete. Giornalmente un soggetto di 60-65 anni dovrebbe bere circa 1,5 litri di acqua, sia durante i pasti sia durante il giorno, per cui sono consigliate minestre in brodo, minestroni, passati di verdure, spremute di agrumi, tè, camomilla, tisane.

5. Attività fisica e passeggiate

Si consiglia il potenziamento di attività fisica, se presente il sovrappeso, per ridurre la massa grassa soprattutto la circonferenza vita.

6. Attenzione al sale

Massima attenzione all’utilizzo del sale; il consumo totale giornaliero non deve superare i 5 grammi (un cucchiaino di sale), ma è preferibile sostituirlo con erbe aromatiche e spezie.

7. Vitamine D, importantissima

Altro suggerimento, e non meno importate controllare sempre i livelli della Vitamina D (fondamentale per le ossa), soprattutto se ci si espone poco luce solare.

Le feste natalizie sono lo spauracchio di tutti coloro che tengono alla loro linea.

Ecco alcune dritte semplici, ma efficaci:

Cercate di limitare i pasti più abbondanti ai soli giorni di festa per poi tornare al vostro “piano alimentare abitudinale” nei giorni non di festa (e quindi tra una festa e l'altra).

ai soli giorni di festa per poi tornare al vostro “piano alimentare abitudinale” nei giorni non di festa (e quindi tra una festa e l'altra). Evitate i bis per quando possibile: il cibo è gioia e nutrimento. Quando si esagera, ci si sente più stanchi, assonnati, non avrete voglia di muovervi e finirete anche per innervosirvi. Queste feste sono la più bella occasione per stare insieme alle persone che amiamo. Non roviniamo questi momenti per un piatto in più di qualcosa che abbiamo già mangiato.

per quando possibile: il cibo è gioia e nutrimento. Quando si esagera, ci si sente più stanchi, assonnati, non avrete voglia di muovervi e finirete anche per innervosirvi. Queste feste sono la più bella occasione per stare insieme alle persone che amiamo. Non roviniamo questi momenti per un piatto in più di qualcosa che abbiamo già mangiato. La colazione che precede il pranzo non va saltata , perché arriveremmo al pasto con troppa fame.

che precede il pranzo , perché arriveremmo al pasto con troppa fame. Lo stesso vale per il cenone: il pranzo non va saltato ma dev'essere leggero ed equilibrato

ma dev'essere leggero ed equilibrato Fate un po' di movimento. Basterebbe una passeggiata di mezz'ora con la tua famiglia o con le persone care.

Ricordiamoci questo diktat: non si ingrassa da Natale a Capodanno, ma da Capodanno a Natale!