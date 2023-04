Dove andare in vacanza a 70 anni

Aprile è il mese ideale per una vacanza. Complice la bella stagione, un weekend di relax al mare, in montagna o alle terme è l’ideale per ricaricarsi. Per certo, la scelta dei luoghi in cui soggiornare nel nostro Belpaese non manca, specie per chi ama stare all’aria aperta e ritagliarsi del tempo prezioso per sé. Non meno degne di interesse anche le mete estere, come l’isola di Maiorca e Santiago de Compostela. Ecco qualche spunto su dove andare, sia da soli che in compagnia se avete più di 70 anni.

Ortisei

Se avete voglia di una vera e propria boccata di aria fresca, Ortisei potrebbe fare al vostro caso. Il paese si trova in Val Gardena, nell’Alto Adige, ed è circondato da alcune delle più belle montagne delle Dolomiti: la Seceda, il Monte Pic e il Raschotz. Nota per la produzione di sculture sacre in legno - ci sono testimonianze che risalgono addirittura al XVII secolo - il centro cittadino è attraversato da una lunga passeggiata pedonale, con tante graziose botteghe, e costituisce una delle maggiori attrazioni locali (viene definita la "via dello shopping più bella delle Dolomiti").

Oltre al panorama mozzafiato, Ortisei vanta un antichissimo patrimonio culturale di chiese e cappelle. In particolare, meritano di essere visitate: la chiesa parrocchiale di San Ulrico, con ornamenti rinascimentali e barocchi, la chiesa di San Giacomo, che custodisce le statue realizzate dalla nota famiglia di artisti Vinazer e la chiesa di Sant’Anna.

Un’altra tappa imprescindibile è il Museo della Val Gardena: qui si trovano testimonianze della preistoria e della storia della Val Gardena. Infine, per gli amanti delle passeggiate non possono mancare gite ed escursioni, anche in bicicletta, sulle vicine montagne.

Lerici

Lerici è sicuramente una delle mete più gettonate dai turisti durante le vacanze estive. In molti non sanno, però, che la splendida località ligure vanta anche un ampio patrimonio artistico e culturale. Oltre allo splendido paesaggio balneare, fiore all’occhiello del posto, merita attenzione anche il borgo antico. Qui si possono trovare esempi di casa-torre, come Ca’Rugia, nonché ville, palazzi di epoche antichissime (Villa Lerici e Palazzo Marchesi Ollandini ne sono un esempio) e il castello.

Chi passa da Lerici non può che fare tappa in una delle più belle spiagge del litorale ligure. Ci riferiamo alla spiaggia di Venere Azzura, premiata dal 2000 ad oggi con le Bandiere Blu della Fee e le quattro vele di Legambiente per la qualità delle acque. Immersa nello splendido Golfo dei Poeti, tra la Versilia e le Cinque Terre, Venere Azzurra è ad accesso libero ma ben attrezzata per ogni tipo di evenienza. Altre spiagge consigliatissime sono quelle dell’Eco del Mare, del Colombo e il Fiascherino.

Sirmione

Per una vacanza all’insegna del relax e del benessere, consigliamo la splendida Sirmione (Brescia) che si estende per circa quattro chilometri sul Lago di Garda. Oltre a godere di uno splendido panorama paesaggistico, tra filari di limoni e ulivi, la città custodisce un prezioso patrimonio monumentale e storico. A partire dal Castello Scaligero, una fortificazione sorta dopo la metà del Trecento, Villa Callas, e le famosissime Grotte di Catullo, dove si possono ammirare i resti di una villa romana costruita tra la fine del I secolo a.C. e il II secolo d.C.

Ma il vero fiore all’occhiello di Sirmione sono le Terme. La scoperta della prima fonte sulfurea risale al 1500, ma fu dalla fine del 1800 che vennero riconosciute le proprietà curative dell’acqua ipertermale. Ancora oggi è possibile godere dello spettacolo di "bollicine di acqua calda" e dei benefici terapeutici ad essa riconosciuti. Insomma, il posto ideale per staccare dalla routine e ricaricare le pile.

Maiorca

Una delle mete più gettonate per le vacanze all’estero, specie durante l’estate, è l’isola di Maiorca. In molti non sanno, però, che il periodo migliore dell’anno per visitare l’isola più grande delle Baleari è proprio quello primaverile. Oltre alle splendide spiagge - consigliatissima per gli over 70 è quella di El Arenal - e al mare specchiato, Maiorca vanta una fittissima vegetazione. Ed è proprio a ridosso dei mesi di aprile e maggio (oppure in autunno) che il paesaggio offre scorci molto suggestivi. Il posto perfetto per chi ama fare lunghe passeggiate e godere di un panorama mozzafiato.

Santiago de Compostela

Nota per il "Cammino" (lo storico percorso medievale dei pellegrini), Santiago de Compostela è una città che offre moltissime attrazioni turistiche per gli over 70. Di origini antichissime, la capitale della Galizia (Spagna) custodisce numerose e preziose testimonianze storico-architettoniche della cultura cristiana. A cominciare dalla maestosa Cattedrale di Santiago de Compostela, considerata uno dei monumenti cattolici più importanti al mondo, fino al Museo Cattedralizio in cui è possibile ammirare una collezione di arazzi, paramenti liturgici e altri oggetti di grandissimo di pregio. Nella biblioteca, invece, sono conservati alcuni documenti sacri di valore inestimabile.

La "città vecchia" di Santiago de Compostela, bene protetto dell’Unesco, conserva ancora la sua struttura originaria. Oltre alle piazze più note, come quella dell’Obradoiro e O Tural, il centro antico ospita numerosi edifici in stile gotico, romanico e barocco. Tra i più noti vi sono la Chiesa di Santa María do Camiño, il Convento di San Domingo De Bonaval, l’Hostal dos Reís Catolicos e la Chiesa di Santa María Salomè.