Estate, ecco come apparecchiare in stile marinaro

Un evergreen di sempre, ecco lo stile marinaro perfetto per apparecchiare la tavola estiva e tipico della bella stagione delle vacanze. La fonte d'ispirazione è il mare stesso, con le sue tonalità, i colori dell'acqua baciata dal sole con un mix di oggetti che rimandano alla natura. Cromatismi che virano dai toni più neutri per poi fluttuare verso il bianco, il blu e tutte le sfumature dell'azzurro. Dalle trasparenze alle corposità della materia, la tavola estiva punta a rilassare gli occhi e la mente, grazie a un mood fresco, leggero, perfetto per accogliere ospiti e familiari. Un'operazione creativa interessante, ideale per i senior appassionati di mare e di decorazione della tavola.

Tavola marinara estiva, i colori

I colori della tavola estiva rimandano a un luogo preciso, ovvero la spiaggia con il mare. Per questo motivo le tonalità scelte per decorarla passano dal blu, al bianco e azzurro dell'acqua più cristallina, alle tonalità più naturali e materiche. Ad esempio il bianco delle onde ma anche il beige, il marrone e i colori della terra. Un netto rimando alla sabbia e alla spiaggia, con richiami precisi ai legni lavorati dal movimento incessante del mare stesso. Per non dimenticare la vegetazione, spesso bruciata dal sole, o il verde delle alghe e della pineta, fino al giallo caldo e dorato del sole. Arredare la tavola estiva in stile marinaro offre, ai senior, molteplici spunti cromatici e decorativi, grazie alla fonte di ispirazione primaria: il mare e la sua natura. Con tocchi di colore che arrivano direttamente dal mondo subacqueo, tra pesci, coralli, rocce, fiori di mare, spugne e molto altro. Tonalità rilassanti che possono interessare sia le stoviglie che i tessili ma anche gli innumerevoli accessori perfetti per decorare la stessa tavola.

Tavola marinara estiva, tessile e stoviglie

La tavola marinara necessita di articoli e accessori precisi, in grado di ricreare il mood così tanto amato. A partire dal tessile meglio se chiaro, come una tovaglia in lino bianco, garza o cotone leggero, oppure rigato nei toni dell'azzurro, del bianco e del blu. Ottime anche stampe e ricami che rimandano al mare quali conchiglie, pesci, stelle marine, onde e molto altro. In alternativa anche un tavolo di legno naturale o bianco potrà soddisfare le necessità imposte dallo stile, basta creare qualche contrasto con le stoviglie e piccoli tocchi naturali.

Ad esempio i sottopiatti in paglia oppure rattan sono perfetti, perché ricordano le cromie della sabbia e della vegetazione. Ottima anche l'idea di un sottopiatto creato incollando a spirale, sopra un supporto circolare, della corda grezza o bianca. Per le stoviglie è importante affidarsi alla ceramica, meglio bianca oppure rigata nei toni del blu e bianco, o ancora nelle gradazioni dell'azzurro. Il mare deve essere protagonista grazie al colore, anche sulle posate, dal manico blu o anche bianco, e nei vetri presenti sulla tavola. Per la tonalità di questi ultimi meglio scegliere le trasparenze oppure virare verso un blu scuro, un azzurro o anche verde chiaro.

Decorazioni e accessori

Per la decorazione della tavola la scelta è vasta e molto corposa, oltre che creativa. Si possono realizzare portacandele e portalumini con bicchieri, vecchi barattoli di vetro e lanterne dove inserire della sabbia decorando l'esterno con corda e conchiglie. Il centrotavola non può certo mancare, meglio se realizzato con ciò che si può recupeare sulla stessa spiaggia. Ad esempio vecchi rami modellati e sbiancati dal mare, vetri livellati dalle onde, conchiglie, vegetazione marina ormai secca abbandonata sulla battigia e sassi. Senza deturpare o rovinare nulla, senza incidere sul benessere di animali ed esseri viventi, evitando di raccogliere anche stelle marine o pesci.

Con un po' di fantasia e creatività sarà facile comporre il tutto sulla tavola realizzando un decoro ricco, disponendo i rami in modo da creare una striscia centrale, dove aggiungere o fissare conchiglie e anche fiori secchi. E per finire spazio a barchette, velieri e piccole ancore e timoni, da realizzare con carta e cartoncino, oppure con paste modellabili e colore. Ma anche da acquistare nei negozi attrezzati, preparando anche degli originali fermatovagliolo o segnaposto. Completando il tutto con brocche di acqua aromatizzata al limone e alla menta, posizionando qualche limone in ciotole e alzatine per un tocco di luce. Rifinendo il mood con sedute nelle stesse tonalità, meglio in legno, e bottigliette con fiori bianchi freschi.

Stile marinaro, un tocco in più DIY

Per gli appassionati di craft e decorazione la tavola marinara offre molti spunti creativi: ad esempio con il cartoncino si possono realizzare menu o segnaposto a forma di pesce o stella marina e creare barchette e piccoli fari, o dipingere a mano il tessuto della tovaglia stessa. Si possono inoltre realizzare degli stampini sagomandoli a forma di pesce o conchiglia, da imprimere sul tessuto utilizzando i colori per stoffa, lasciandoli asciugare e stirandoli al contrario, così da fissare definitivamente la decorazione. Oppure si può optare per originali meduse da appendere, realizzate con la tecnica della cartapesta ma utilizzando carte veline leggere e preparando i tentacoli con strisce di carta leggera e cordini con perline bianche. Il tutto verrà poi impreziosito con file di luci per un'atmosfera suggestiva, accogliente e con garze leggere.