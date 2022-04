Senior, arredare la casa in stile rustico ma funzionale

Una casa arredata con uno stile rustico è una dimora che avvolge, protegge e rilassa. Tipico delle abitazioni di campagna o di un mood rétro, l’arredo rustico è stato in grado di evolversi adattandosi alle dinamiche più attuali. Divenendo un segno distintivo per realtà abitative sempre diverse e attualissime, smarcandosi dalle tendenze del passato. Amatissimo dalla categoria senior lo stile rustico attuale gioca con materiali, tessuti e colori per alleggerirsi mantenendo inalterata quell'atmosfera che è sinonimo di casa e benessere. Scopriamone le caratteristiche più importanti e come utilizzarlo per rinnovare la propria abitazione.

Stile rustico, di cosa si tratta

Tipico delle dimore di campagna o delle abitazioni più classiche e domestiche, lo stile rustico da sempre rimanda a un'atmosfera placida, rilassante e green. Il giusto equilibrio tra arredo e natura viene replicato all'interno della stessa casa, grazie all'impiego di materiali semplici ma di grande impatto. Come il legno, la pietra, il ferro, i tessuti materici e naturali con colorazioni in sintonia con la natura, per un insieme classico e al contempo semplice ma mai banale. Un ambientazione country, immediata, priva di orpelli ma non per questo elegante e particolare. Spesso impreziosita da elementi dal gusto vintage, minimal, solitamente di recupero con chiari rimandi all'agricoltura e alla campagna stessa. Potrebbe erroneamente sembrare uno arredo povero, ma in realtà racchiude l'essenza e la storia dell'abitazione.

L'atmosfera che si respira è confortante, la casa si trasforma in un rifugio dove rilassarsi e ritrovare la serenità. Il tutto impreziosito da elementi in legno massello dalle sfumature scure, con nodi e imperfezioni naturali che lo rendono unico ma protetto da un abbondante strato di cera. Linee semplici, nette, immediate ma non spigolose che si armonizzano con il resto degli arredi come i divani e gli imbottiti in tessuto morbido e confortevole. Senza tralasciare la presenza di velluti, tessuti naturali quali lino o cotone grezzo, con fantasie basiche: ad esempio righe e quadretti. Ma anche tinte unite nei toni della terra e del sole, dall'ocra al terracotta passando per il beige e il rosso fino al verde.

Tappeti, arazzi, accessori in pelle, cuoio, corda, ma anche in ferro e metallo come i lampadari, le lanterne, gli appendiabiti. Paglia e rattan accompagnano l'insieme con piccoli dettagli caratterizzanti come le mini panchette da posizionare accanto al camino, le poltroncine e i pouf per il relax. Anche la ceramica trova spazio in questo ambiente così accogliente in particolare nei paralumi della cucina e nelle stoviglie della tavola, offrendo una mise en place dalle linee morbide e lavorate ma nei toni del bianco e dell'avorio. Infine anche i rivestimenti della casa stessa, pavimenti e pareti, si allineano con il mood generale con una predisposizione per la terracotta, per la pietra e i mattoni a vista e, ovviamente, per il legno.

Stile rustico, un arredo attuale e avvolgente

Lo stile rustico può trovare applicazione anche nelle dimore attuali, adattandosi a spazi abitativi urbani sempre differenti come loft, monolocali, open space e molto altro. Un arredamento che preserva le sue caratteristiche principali, legate alla naturalità dei materiali, modificandole e alleggerendole in base alle singole necessità. Non più solo legno massello ma anche noce, pino, abete oltre a mango, larice, paulownia e meglio se poco lavorato e grezzo. Linee pulite e per questo immediate e dalle tonalità più chiare, utili per garantire una sensazione luminosità nelle case piccole. Pietra, mattoni, cotto potranno rivestire pavimenti e pareti intervallati da aree bianche intonacate perfette per spezzare e alleggerire il mood. Rame, ferro, rattan potranno trovare giusta declinazione negli accessori come ceste, vasi, tappeti insieme a tende, cuscini, rivestimenti ma sempre dalla consistenza materica e naturale.

Per smorzare la presenza del legno si può giocare con il colore garantendo un tocco moderno all'ambiente, un esempio è la cucina dove accanto a un tavolo con sedie e mobili in stie rustico potrà vivere una struttura con sportelli e pensili in verde o blu laccato. Utilizzare il bianco, ad esempio, può alleggerire l'atmosfera, non solo dipingendo pareti o pavimenti in legno, ma impiegando piastrelle, oggetti, accessori e tessili. Sicuramente è un rustico più moderno e attuale, che i senior potranno apprezzare e impreziosire con l'aggiunta di elementi green quali piantine ed erbari, perfetti per vivacizzare uno studio o un salotto. Affidando l'effetto rustico e vintage a mobili di recupero, restaurati o rivisitati. Ad esempio delle cassette di legno per la frutta da trasformare in libreria, oppure un letto creato con assi di legno di recupero. O ancora bancali di legno trasformati in testata per il letto, basi per divani e pouf per l'outdoor. Il tutto ammorbidito da tessili comodi, soffici, naturali, tappeti ecologici e in fur free. Il nuovo rustico è uno stile contemporaneo, moderno, essenziale ma non povero, che preserva l'eleganza e la sensazione di accoglienza di sempre a stretto contatto con la natura.