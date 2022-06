Ghiaccioli fatti in casa, come realizzarli per i nipoti

Dolcezza e golosità anche d'estate? Ecco come realizzare facilmente ghiaccioli light con poco zucchero, una soluzione perfetta contro l'afa di stagione. Un procedimento rapido e veloce per preparare qualcosa di saporito ma anche stuzzicante, senza additivi o coloranti. Perfetto per la categoria senior che punta sempre al benessere personale ma anche una strategia utile per servire una merenda salutare ai nipoti. I ghiaccioli fatti in casa riducono anche gli sprechi e agevolano la scelta, oltre che l'impiego, di ingredienti sani e validi per il benessere.

Ghiaccioli fatti in casa, ecco cosa serve

Ghiaccioli fai da te con pochi zuccheri, ecco la scelta vincente contro il caldo del periodo estivo. Una soluzione ottimale per la merenda di tutti, con un occhio agli ingredienti e per una proposta leggera e ricca di salute. Non la classica preparazione a base di sciroppo e acqua, ma una serie di alternative leggere e ricche di sapore. In grado di colorare le serate estive rinfrescandole al contempo, perfetti da portare in spiaggia o da gustare sulla terrazza di casa.

La preparazione è facile e veloce, basta procurare pochi ma fondamentali ingredienti facilmente reperibili in commercio. I senior più esperti potranno avvalersi di una serie di portaghiaccioli dalle forme singolari, solitamente acquistabili in stampi da quattro o sei scompartimenti. Con coperchio e bastoncino incorporato. I più creativi potranno recuperare le palette di legno, acquistabili presso i negozi di casalinghi più forniti, oppure sostituirle con cucchiaini di plastica per il caffè. Il tutto creandoli all'interno dei più classici bicchieri di plastica di formato differente. Nulla di più facile per stupire i nipoti, servendo loro tanti ghiaccioli colorati, dissetanti e pieni sapore.

Ghiaccioli fai da te, le ricette più golose

Creare un ghiacciolo casalingo è il modo più rapido per servire e gustare un prodotto sano, con pochi zuccheri, combinando frutta o verdura secondo il gusto personale. Centrifuga, estrattore, frullatore sono gli alleati perfetti per mescolare gusti e colori, così da realizzare ghiaccioli più o meno leggeri o saporiti. E per garantire maggiore corposità basta aggiungere dello yogurt greco o una banana frullata. La tempistica e la difficoltà bassa renderanno il tutto molto più divertente e immediato, ecco le ricette più invitanti: