Vacanze, ecco le mete desiderate dell'estate

L'estate è entrata nel vivo, il momento migliore per rilassarsi dopo un anno di fatica, è l'occasione perfetta per godere della propria pensione, magari senza spendere cifre folli. Tra le destinazioni più ambite spicca il mare, il luogo ideale per i senior che vogliono vivere sempre nuove avventure, cedendo anche alla lusinga di una pausa rilassante che permetta di visitare posti nuovi, degustare cibi e bevande intriganti e creare nuove connessioni e amicizie. Che si viaggi in coppia o da soli il mare è la meta migliore per rigenerarsi completamente, godendo anche degli effetti benefici di una sana abbronzatura. Scopriamo quali sono i luoghi migliori da visitare in Italia.

Mete e destinazioni più amate dai senior

Il mare è la destinazione perfetta per i senior, che sia un viaggio organizzato in agenzia, una partenza di gruppo con amici e familiari più cari, oppure un periodo in solitaria. Non ha rilevanza il come ciò che conta è la destinazione, da raggiungere con il supporto di un programma che offra serenità e sicurezza. Definendo per tempo percorsi, luoghi da visitare, attività e mezzi di trasporto da prendere così da risparmiare sui costi senza perdere i benefici di una vacanza unica. Ecco le mete perfette per i senior che amano il mare nostrano.

Liguria

Adatta sia per rilassarsi, gustando le prelibatezze del posto, che per effettuare visite ed escursioni, la Liguria è una terra magica che coniuga i benefici del mare e della collina. Tra le mete più gettonate non possiamo non citare Arenzano, Sanremo, Varazze, Laigueglia, Pietra Ligure, Portofino, senza dimenticare le Cinque terre. Veri e propri borghi naturali dove combinare la passione per le passeggiate, con le attività outdoor e l'amore per la natura e il relax.

Sardegna

Mare cristallino, natura incontaminata, cibi unici e ricette dal sapore antico, la Sardegna offre la possibilità di scoprire luoghi cristallizzati nel tempo o anche di frequentare la vivace movida della costa Nord. L'ampiezza delle spiagge, la bellezza dei tanti centri storici o dei paesini più sperduti, è sinonimo di cultura e benessere. Un'occasione unica per rilassare corpo, mente e animo lasciando spazio anche alle attività più dinamiche, come la barca a vela, il trakking o il sup. Ogni luogo della Sardegna è magico, ma vale la pena visitare tutte e quattro le città principali senza dimenticare Alghero, Bosa, Carloforte, Calasetta e Sant'Antioco, con una puntatina a Olbia e a Tempio Pausania.

Puglia

Meta prediletta degli italiani, ma anche di moltissimi VIP, la Puglia è un territorio accogliente ed energizzante, l'ideale per i senior che amano le lunghe distese di sabbia dorata oltre alle tante attività ed escursioni offerte in loco. Chilometri e chilometri di pura bellezza da ammirare e visitare, come ad esempio Santa Maria di Leuca o Gallipoli, da raggiungere fuori stagione quando il turismo è minimo. Oppure Polignano a mare, Pescoluse e Sant'Isidoro con le sue sabbie bianchissime, Pulsano, Alberobello e la bellissima Lecce.

Riviera Romagnola

Luogo di divertimento sfrenato ma anche di relax totale, la Riviera Romagnola è perfetta per i senior che vogliono godere del classico relax da spiaggia o di quelli che amano la vita notturna. Igea Marina, Bellaria, Cattolica, Rimini, Riccione, Ravenna ma anche Cervia e Cesenatico alternano la possibilità di vivere la stagione balneare, con la voglia di fresco in collina e di cultura, tra chiese, luoghi storici e architetture d'epoca.

Sicilia

La Sicilia è una meta ricca di storia e bellezza, perfetta per i senior che amano le vacanze dinamiche, condite da escursioni e visite guidate. La natura e il mare cristallino offrono scenografie mozzafiato impreziosite da bontà culinarie senza pari. Tra le mete più belle, anche solo per rilassarsi, ecco Mondello vicino a Palermo, la riserva dello Zingaro a Trapani, San Vito lo Capo, Agrigento con la scala dei Turchi, la zona delle Egadi, Lampedusa e Taormina, solo per citarne alcune.

Toscana

Negli ultimi decenni la Toscana si è trasformata in una meta ambitissima dai VIP ma anche da chi ama le vacanze all'insegna della cultura e dell'enogastronomia. Non solo mare ma anche spa, resort, camping attrezzatissimi e percorsi da affrontare in bici. Per gli appassionati della spiaggia la regione è ricca di mete turistiche molto frequentate come La Spezia, Castiglione della Pescaia, Orbetello, Follonica, Marina di Massa, Viareggio e la stupenda Isola d'Elba.

Campania

Patria della pizza e del buon cibo, la Campania è anche terra di cultura, accoglienza e di bellezza, dove è facile coniugare la passione per le escursioni e per il mare. Ed è qui che è possibile godere del relax offerto dai tanti piccoli fiordi e calette naturali, passando per villaggi di pescatori e coste premiate dall'UNESCO. Tra i luoghi perfetti per i senior ecco primeggiare Bacoli seguita da Positano, l'elegante Sorrento, il Fiordo del Furore a Salerno, Lido di Santa Maria di Castellabate. Senza dimenticare Procida, Ischia, Capri con le sue splendide calette e la meravigliosa Palinuro.

Veneto

Regione dal paesaggio unico il Veneto mescola, con eleganza, storia, cultura e bellezze naturali a partire dalla più amata, Venezia con il suo lido, meta balneare degli stessi veneziani e dei tanti appassionati della città. Ma il Veneto è ricco di luoghi dove è facile rilassarsi in riva al mare, con impianti ben attrezzati e organizzati, come ad esempio Eraclea Mare con la sua pineta lussureggiante, passando per Sottomarina di Chioggia perfetta per chi ama gli sport velici e grazie al vento quasi costante. Le più gettonate come sempre sono Jesolo, Bibione e Caorle nel cuore della Laguna veneta. Fino alla privata Isola di Albarella dove è possibile accedervi grazie a un permesso speciale.

Friuli Venezia Giulia

Non certo famoso per le sue spiagge eppure anche il Friuli Venezia Giulia è una destinazione ambitissima, in particolare dai turisti austriaci che amano il suo breve ma affascinante tratto di costa. Un mix perfetto, sia per chi ama la spiaggia classica con la sabbia, che per i senior appassionati di rocce e scogliere magiche. Tra le più ambite sicuramente si ritaglia un posto d'onore Lignano Sabbiadoro, con i suoi otto chilometri di spiaggia e una vita notturna ricca e vivace. Seguita da Sistiana e la sua baia, Grado, Muggia a pochi passi dalla vicina Slovenia, Grignano con il suo castello, fino a Duino nel golfo di Trieste.

Marche

Poco considerata dal turismo conserva ancora una bellezza del tutto naturale, la regione Marche è una perla di storia, arte e natura. Il suo mare è unico come la stessa zona della Riviera del Conero, con la sua costa frastagliata e rocciosa, che si inserisce nella lunga fascia di coste basse e rettilinee, parte integrante del litorale adriatico. Un luogo dove riposare ma anche praticare attività dinamiche, tra gli spazi più frequentati troviamo Civitanova Marche, Fano, Gabicce, Grottamare, Numana, Portonovo, San Benedetto del Tronto e Senigallia.

Abruzzo

Esattamente come le Marche anche l'Abruzzo viene spesso relegato in secondo piano, una scelta inspiegabile per una regione dove è facile godere della bellezza del Gran Sasso e dei 133 chilometri di spiaggia. I senior appassionati di mare cristallino non possono farsi sfuggire la bellezza del litorale di Vasto, dove si incontrano mare e natura selvaggia. Seguita da San Vito Chietino, Ortona, con la Riserva Naturale dei Ripari di Giobbe e la sua spiaggia incontaminata, Rocca San Giovanni, Pineto, Alba Adriatica e Roseto degli Abruzzi.

Molise

Molto più noto per la parte dell'entroterra e per le sue città, il Molise offre solo 35 chilometri di costa con un mare stupendo, impreziosito da una natura incontaminata e da impianti attrezzati. Luoghi facilmente raggiungibili per una vacanza di relax, tra le mete imperdibili ecco Termoli, Campomarino, Marina di Petaccio, Marina di Montenero dove avvalersi di spiagge organizzate o del tutto selvagge. Location uniche, con un'acqua cristallina, con tanto di riconoscimento di Bandiera Blu.

Basilicata

Bagnata da due mari, Ionio e Tirreno, la Basilicata è un luogo magico dove rilassarsi e godere delle buona cucina e dei tanti panorami mozzafiato. Meta gettonata per Matera, eletta Capitale Europea della Cultura del 2019, cristallizzata nel tempo con sue case in pietra e i suoi sassi. La regione offre anche tante località balneari, paradisi naturali selvaggi e incontaminati, oltre che di golosità alimentari come i peperoni cruschi. Tra le aree più belle da visitare ecco Maratea con Policoro e Metaponto, le rocce calcaree di Calaficarra e la spiaggia nera di Cala Jannita, Acquafredda e Nova Siri.

Lazio

Una regione ricca di storia e cultura dove arte e prelibatezze culinarie trovano un equilibrio perfetto. Anche il Lazio è una meta balneare interessante, in grado di sorprendere grazie ai suoi 300 chilometri di costa. Affacciata sul Mar Tirreno è una meta facile da raggiungere e in grado di offrire località attrezzate, piene di svago e divertimento ma anche di luoghi dove rilassarsi. Tra le più frequentate Marina di Pescia Romana, Montalto Marina a pochi passi dalla zona archeologica di Lido di Tarquinia. Ladispoli, Fregene, Lido di Ostia, quelle più organizzate, mentre Nettuno e Sabaudia primeggiano per la location selvaggia e suggestiva. Senza dimenticare le Isole Ponziane di origine vulcanica.

Calabria

Luogo d'arte e borghi affascinanti, la Calabria è una destinazione perfetta per i senior amanti del buon cibo e della scoperta. La natura offre spiagge bianchissime, scogliere a strapiombo, calette nascoste e luoghi magici da fiaba. Sono circa 780 i chilometri di spiaggia che la regione può offrire, con aree da sogno, tra queste Soverato con la sua sabbia candida, Praia a Mare, Caminia, Capo Vaticano, Roccella Jonica, Capo Rizzuto, Tonnara di Palmi, Scilla e l'incredibile Tropea.