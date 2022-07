Isola d'Elba, i posti più belli da visitare a 60 anni

Amata in tutto il mondo la deliziosa isola d'Elba è una meta turistica senza pari, facilmente raggiungibile grazie all'aeroporto di Marina di Campo o via traghetto da Piombino. È un luogo unico nel suo genere, tanto da guadagnarsi un posto d'onore all’interno del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, in compagnia di Pianosa, Capraia, Gorgona, Montecristo, Giglio e Giannutri. Nota per le sue bellezze naturali, per il suo mare cristallino ma anche per i minerali presenti nel sottosuolo, un tempo era parte di un tratto di terra emersa che univa la penisola italiana alla ben vicina Corsica.

Così bella e unica che lo stesso Napoleone ne rimase folgorato, nonostante fosse obbligato a viverci perché in esilio. L'isola offre diversi spunti per una vacanza entusiasmante, una meta perfetta per i senior. Sia quelli che amano il mood estivo da spiaggia, sia quelli che preferiscono il camping e l'avventura o la vita mondana e le cenette all'aria fresca.

Isola d'Elba, cosa fare e dove andare

Ogni luogo dell'isola d'Elba vale la pena di una visita, anche se rapida, perché il territorio è così vario da permettere attività e svaghi per ogni tipologia di turismo. Piccola ma preziosa tanto da offrire ai senior ogni genere di intrattenimento, da quello più rilassante e meditativo a quello dinamico e sportivo. Passando per i percorsi enogastronomici, per le visite culturali, per le camminate in montagna o le scampagnate in bici più o meno dinamiche e attive. Un mix perfetto per gli amanti delle vacanze all'insegna del divertimento.

Tra borghi e cittadine

Partendo da Piombino si approda a Portoferrario capoluogo dell'Isola d'Elba, noto per le sue miniere di ferro, mentre salendo in collina ci si imbatte nel piccolo borgo di Marciana alta con vie strette fiorite, portali in granito accarezzati dalla brezza della sera. È un piccolo centro noto per la Fortezza Pisana sorta a protezione del luogo, ma anche terrazza naturale per un panorama mozzafiato. Tra i luoghi impedibili c'è anche Marciana Marina, il comune più piccolo della zona, che si erge sopra un piccolo golfo con porticciolo e casette caratteristiche. Ma l'isola d'Elba è molto gettonata anche per Capoliveri, per quel suo look medievale arroccato sulla collina con i suoi quattro rioni: il Fosso, la Torre, la Fortezza e il Baluardo. Ma anche per la sua piazza storica, una terrazza panoramica sul mare.

Per gli amanti della pesca ecco Porto Azzurro, un adorabile borgo di pescatori con tanto di porticciolo, impreziosito dalla presenza del Forte San Giacomo, oggi sede del carcere, e da una piazza ricca di eventi e meta turistica incontrastata. Rio Maria, convogliata nella località Rio, dopo la fusione con Rio dell'Elba, è un altro borgo di pescatori dal formato ridotto e un tempo famoso anche per le miniere di ferro. Virando a sud ci si imbatte in Campo nell'Elba e il borgo Marina di Campo, molto frequentato in estate per le sue spiagge con sabbia finissima. È un luogo affascinante e dai colori vivaci, come l’azzurro dello stesso mare.

Tra spiaggia ed escursionismo

I senior che giungono fino a qui sono alla ricerca di relax, sole, mare ma anche di un'immersione nella natura incontaminata. Il territorio offre la possibilità di godere dei servizi più classici, legati alla balneazione ma anche di visitare spiaggette isolate e silenziose. La scelta è vasta perché sono più di 150, ma tra le più ambite segnaliamo la spiaggia di Fetovaia all'interno di una natura meravigliosa con sabbia dorata e scogliere dai colori suggestivi. Passando per la spiaggia di Cavoli vicino a Marina di Campo, oppure La Bidola nei pressi di Portoferraio zona caratterizzata da sassi e ciottoli.

Tra le più belle anche la spiaggia di Capo Bianco, sempre a Portoferraio, con ghiaia bianchissima seguita dalla spiaggia de l'Enfola, una lingua di terra su mare smeraldo. Attraversando anche alcune meraviglie del posto quali la spiaggia di Chiessi, Patresi e Capo Sant'Andrea, con sabbia bianca protetta e scogliere di granito che arrivano fino al mare. Le possibilità sono infinite e spesso basta girovagare per imbattersi in località magnifiche e piene di pace.

Ma l'Elba non è solo mare, immersioni e attività marine ma anche sentieri, rocce e percorsi di montagna. Non a caso è possibile raggiungere il Monte Capanna con una comoda cabinovia, in grado di offrire un panorama senza pari, o da una serie di percorsi a piedi partendo da Marciana. Lo stesso Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano è ricco di sentieri e percorsi, anche guidati, oppure si possono ammirare i Mostri di pietra, figure naturali rocciose meta turistica di grande pregio.

L'isola è particolarmente allettante anche per chi pratica i percorsi su ruote, sia in moto che in bicicletta, grazie ai servizi di noleggio biciclette e ai 100 chilometri disponibili. Un luogo davvero unico che invoglia a praticare ogni tipologia di sport, golf, yoga e meditazione compresi, oltre che a visitare strutture architettoniche civili o religiose. Approfittando delle tante attività e manifestazioni estive, frequentando i localini della zona così da degustare le prelibatezze del posto. Un toccasana per i palati dei senior più esperti, amanti del buon cibo e del buon vino. Come i tanti piatti a base di pesce fresco, fino al dolce per eccellenza ovvero la schiaccia Briaca a base di Aleatico e frutta secca.