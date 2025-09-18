Jeans, cinque tendenze immancabili per l’autunno

Il jeans è il capo che si conferma di tendenza per il prossimo autunno - inverno 2025-2026.

Protagonista indiscusso sulle passerelle di moda è un vero e proprio must have nel guardaroba femminile a salva look anche a 50 anni. È amato per la sua comodità e versatilità.

Si abbina facilmente ad ogni contesto e per qualsiasi outfit. Le fashioniste amano abbinarlo con accessori che lo impreziosiscono e gli conferiscono un tocco di personalità come cinture e foulard annodati ai passanti. Quest’anno si arricchisce di dettagli come inserti in pelle, paillettes e perle applicati.

Oltre al solito denim scuro adatto per la stagione più fredda molto diffuso sarà quello marrone o meglio color caffè che risulta molto cool e da sfoggiare dal mattino alla sera indistintamente. Tanti sono i modelli protagonisti nella prossima stagione. Scopriamo quali sono i cinque immancabili e da sfoggiare anche a 50 anni con stile grinta e disinvoltura.

Jeans neri a zampa

Ideali per il total black look. Si abbinano con stile alla giacca di pelle o al blazer strutturato. Perfetto anche nei contesti formali come le riunioni di lavoro. Per aggiungere un tocco di personalità si arricchisce di inserti in pelle per lo Street style. Abbinati ai sandali con tacco alto slanciano ancora di più la silhouette oltre a rendere raffinato ed elegante l’outfit

Jeans skinny

Protagonisti indiscussi dell’autunno ritornano direttamente dagli anni Ottanta. Slanciano e mettono in risalto le silhouette più magre. Stanno bene con tutto. Si abbinano infatti sia alle t- shirt oversize che alle camicie e giacche aderenti. Perfetti con gli stivali aderenti.

Jeans con spacco laterale

Lo spacco laterale è un dettaglio di stile. Pozionato sull’orlo del pantalone in denim lascia intravedere la scarpa. Perfetto abbinato a decollété col tacco o Mary Jane. Ideale per donne con personalità che vogliono osare. Lo spacco si impreziosisce anche di pailletes e perle.

Jeans a palazzo

In denim chiaro o scuro è un modello che sta bene ad ogni silhouette. A vita alta oltre a slanciare la figura è perfetto per mascherare eventuali imperfezioni. Da sfoggiare abbinato a bluse anni Settanta o camicie romantiche dal taglio morbido per un look casual ma al tempo stesso raffinato che non passa inosservato.

Jeans mon fit

Dall’irresistibile fascino anni Novanta. Famosi perché indossati dai protagonisti di Friends e Beverley Hills 90210. Si caratterizzano per la vita alta e la gamba dritta o leggermente affusolata.

La loro particolarità sta nella tela che non è elasticizzata. Mettono in risalto le curve. Rispetto ad un jeans skinny non aderisce mai alla pelle. Abbinati a top basic o camicie portate all’interno, mocassini e décolleté sono adatti per ogni occasione.