Cioccolato entro un'ora dal risveglio: ecco perché allunga la vita

I benefici del cioccolato sono noti, a partire dal rilascio di endorfine nell’organismo dopo un consumo anche moderato. Tuttavia al tempo stesso sul cioccolato grava un pregiudizio, soprattutto fra quegli over 60 attenti alla linea: il suo apporto di zuccheri e grassi potrebbe compromettere la massa corporea. E se il consumo di cioccolato fosse invece limitato a una fascia oraria ben definita? E se questo consumo “strategico” migliorasse il funzionamento dell’organismo, offrendo un maggiore benessere e forse anche una vita più lunga?

È quello che ha stabilito un nuovo studio, dal titolo “Timing of chocolate intake affects hunger, substrate oxidation, and microbiota: A randomized controlled trial”. La ricerca spiega come legare il consumo del dolce a precisi ritmi circadiani può avere effetti benefici, a partire dalla percezione della fame.

“ Le nostre volontarie - ha commentato Marta Garaulet, una delle autrici della ricerca - non sono aumentate di peso nonostante l'aumento dell'apporto calorico. I nostri risultati mostrano che il cioccolato ha ridotto l'assunzione di energia ad libitum, coerentemente con la riduzione osservata della fame, dell'appetito e del desiderio di dolci mostrata in studi precedenti ”.

Lo studio è stato condotto dal Brigham and Women’s Hospital e pubblicato su Faseb. Sono state coinvolge 19 donne in postmenopausa, con un’età compresa tra i 45 e i 65 anni, osservate per un periodo variabile da 2 a 24 settimane. A queste volontarie - le quali presentavano un indice di massa corporea normale o in lieve sovrappeso, nessuna patologia endocrina, renale, epatica o psichiatrica, nessun disturbo alimentare e abituate alla dieta mediterranea - è stato chiesto di mangiare un etto di cioccolato al giorno entro un’ora dal loro risveglio e un’ora prima di andare a letto.

Il risultato: il consumo di cioccolato al mattino non influenza il peso corporeo, bensì può aumentare la capacità di bruciare i grassi. Inoltre riduce i livelli di glucosio nel sangue, un fatto che può rivelarsi davvero positivo per le persone che sono a rischio di diabete. Invece il consumo sia al mattino che alla sera influenza negativamente l’appetito, l’equilibrio del microbioma intestinale e la qualità del sonno, oltre che il metabolismo.