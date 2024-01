Come mantenere in salute le cartilagini dopo i 60 anni

Con l’avanzare del tempo il rischio di soffrire di problemi alle cartilagini aumenta sempre più.

Le cartilagini non sono altro che i tessuti che ricoprono le articolazioni e che ci consentono di effettuare i movimenti. I sintomi più frequenti di problemi a questi tessuti sono i fastidiosi dolori che possono cronicizzarsi. Questi dolori sono causati da potenziali infiammazioni o legati a problemi più gravi come lesioni o microtraumi.

Quest’ultimi possono essere provocati da un sovraccarico durante lo svolgimento di una determinata attività fisica: responsabile di questi problemi è anche il peso corporeo che bisogna tenere sempre sotto controllo. Non è necessario essere per forza magri per averle in salute ma è indispensabile godere di un’adeguata tonicità muscolare.

Gli esperti di benessere consigliano vivamente dopo i 60 anni di proteggere la salute delle cartilagini con la giusta attività fisica e l’alimentazione sana ed equilibrata. Per quanto riguarda l’attività fisica, che è importante per prevenire l’usura delle cartilagini, basta anche solo una semplice camminata quotidiana di circa trenta minuti al giorno. La passeggiata infatti aiuta a rinforzare i muscoli e a tenere sotto controllo il peso. Consigliati sono gli sport in acqua e la ginnastica posturale che prevengono sforzi fisici eccessivi mantenendo un’efficace mobilità a livello articolare.

Attraverso l’alimentazione apportiamo molti benefici alle cartilagini. Importante è seguire un regime alimentare equilibrato che dona all’organismo vitamine e sostanze antinfiammatorie. I nutrizionisti consigliano di fare il pieno di cibi ricchi di omega 3, grassi insaturi e proteine come il salmone e il pesce azzurro. Sono degli ottimi cibi che mantengono in forma la massa muscolare che aiuta a prevenire i dolori cronici.

Molto importante è l’assunzione di cibi ricchi di lisina, vitamina E, vitamine del gruppo B come cereali, legumi, frutta secca che prevengono le infiammazioni fortificando le articolazioni che sono alla base delle cartilagini e proteggendo queste ultime dai danni causati dai radicali liberi. Via libera a anche alle crucifere come cavoli e broccoli che sono ricchi di sali minerali e vitamina K che è di vitale importanza per la funzionalità delle proteine che compongono le articolazioni. I frutti rossi sono immancabili per i loro flavonoidi, in primis la quercetina.

Queste sostanze antiossidanti svolgono un’azione preziosa che aiuta a ridurre le infiammazioni. Anche la curcuma può essere una preziosa alleata grazie al suo apporto di vitamine B, C, K e sali minerali. Da tenere sotto controllo e da limitare sono gli alimenti ricchi di grassi saturi come i prodotti industriali, gli alimenti processati come gli insaccati industriali e la farina di tipo 00. Fanno male i dolcificanti artificiali, il pepe e gli alcolici.

