Menopausa e sesso, ecco cosa c'è da sapere

Con il termine menopausa si indica un periodo fisiologico caratterizzato dall'esaurimento della riserva ovarica. A caratterizzare la vita di ogni donna dalla pubertà in poi è il ciclo mestruale, ovvero una sequenza di cambiamenti che interessano l'apparato genitale femminile. La sua attività, sapientemente regolata da una serie di ormoni (in particolare estrogeni e progesterone), è fondamentale per la produzione di ovociti e per la preparazione dell'utero in previsione di un'ipotetica gravidanza.

Le principali fasi del ciclo mestruale sono quattro: mestruazioni, fase follicolare, ovulazione e fase luteinica. La loro durata non solo varia da persona a persona, ma si modifica altresì con il passare dell'età. L'avvento della menopausa è un momento molto delicato che ha delle conseguenze sia fisiche che psicologiche. Un'approfondita conoscenza delle stesse può fare la differenza e aiutare chi le sperimenta ad affrontarle con maggiore serenità.

Le cause della menopausa

Ciascuna donna nasce con un numero preciso di ovociti che pian piano diminuisce con il passare del tempo. Il periodo fertile, dunque, termina nel momento in cui le ovaie, stimolate dall'ipofisi, cessano di produrre follicoli ovarici e di conseguenza gli estrogeni. Si può parlare di menopausa quando è trascorso un anno dall'ultima mestruazione.

Questo evento avviene in media all'età di 51 anni, con un intervallo variabile dai 45 ai 55 anni. Tuttavia esiste anche una menopausa precoce che compare generalmente prima dei 40 anni, una prematura se si verifica fra i 40 e i 45 anni e una tardiva se l'età di insorgenza è superiore ai 52 anni.

Cause non naturali includono:

Chemioterapia ;

; Radioterapia ;

; Asportazione chirurgica dell'utero o delle ovaie.

I sintomi della menopausa

A livello ormonale il basso dosaggio degli estrogeni e la quasi scomparsa del progesterone si traducono in una sintomatologia che può incidere in maniera negativa sulla quotidianità. Tra le manifestazioni più comuni rientrano:

Le vampate di calore ;

; Il calo del desiderio sessuale ;

; Le palpitazioni ;

; La secchezza vaginale ;

; L' insonnia ;

; La sudorazione eccessiva ;

; Gli sbalzi d'umore ;

; L' ansia ;

; I dolori muscolari e articolari ;

e ; La perdita di elasticità della pelle.

Le complicanze a lungo termine non sono rare. Si pensi all'osteoporosi, all'ipertensione, all'iperglicemia e all'ipercolesterolemia. Un valido aiuto per gestire i sintomi arriva dai rimedi naturali. Ne abbiamo parlato in maniera approfondita in questo articolo.

La menopausa e il sesso

Come già detto la menopausa è un passaggio molto delicato che incide anche sulla sfera sessuale a causa degli inevitabili cambiamenti fisici e psichici ad essa correlati. Il calo degli estrogeni influenza negativamente l'eccitazione rendendola più difficile e instabile. Si viene così ad instaurare il cosiddetto "disturbo da desiderio sessuale ipoattivo".

Alla base vi sono alterazioni ormonali, ma non devono essere trascurati i fattori psicologici. La donna alle prese con gli sbalzi d'umore, le vampate di calore e le variazioni di peso, spesso si sente meno attraente e il sesso, da momento di gioco e condivisione, può trasformarsi in un atto doveroso, finalizzato esclusivamente al soddisfacimento del piacere del partner.

Un altro aspetto da non trascurare è quello dei rapporti dolorosi. Le fluttuazioni ormonali, infatti, si traducono nella cosiddetta atrofia vulvovaginale, una condizione caratterizzata da una riduzione dell'elasticità e della lubrificazione dei genitali interni ed esterni. In alcuni casi si può anche sviluppare una vulvodinia secondaria.

I consigli per una sessualità appagante in menopausa

La consapevolezza in menopausa è indispensabile, così come il dialogo sereno e costruttivo con il proprio ginecologo di fiducia. Le conseguenze dei cambiamenti ormonali variano da donna a donna, ma tutte possono vivere una sessualità appagante adottando semplici accorgimenti: