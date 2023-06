Over, caldo e spossatezza: quali i migliori integratori per ritrovare l'energia

Con l'arrivo della bella stagione scatta anche la problematica legata al caldo eccessivo e all'afa, che possono incidere anche sul benessere personale. Spossatezza, calo di energia, ma anche disidratazione e confusione sono solo alcuni dei sintomi più ricorrenti, e che possono incidere sul buon funzionamento dell'organismo.

Gli over più attivi sanno benissimo quanto sia importante ristabilire l'equilibrio personale, assumendo cibi, prodotti e rimedi naturali utili per combattere questa condizione debilitante. Una vera ricarica energetica a suon di vitamine e sali minerali, necessari per un corretto funzionamento sia dell'organismo che delle facoltà mnemoniche. Scopriamo quali sono quelli più importanti e dove recuperarli.

Over e integratori, perché sono così importanti

L'organismo, per funzionare correttamente, deve poter contare sulla presenza di una serie di nutrienti e composti organici naturali presenti in molti cibi e bevande. Non tutti vengono sintetizzati dall'organismo stesso, e in alcune condizioni si esauriscono velocemente. Ad esempio durante i periodi estivi quando caldo e afa incidono con prepotenza, e per questo è fondamentale riequilibrare i livelli di sali minerali e vitamine assumendo anche integratori di tipo naturale e idratandosi accuratamente.

Alcune categorie, come ad esempio gli over, devono poter contare su una ricarica costante, per non incappare in fluttuazioni continue della pressione. Ma anche in situazioni di forte spossatezza, cali energetici, crampi, problematiche cardiocircolatorie e di memoria. L'alimentazione svolge un ruolo importantissimo, per questo deve risultare bilanciata e calibrata in base alle singole esigenze e allo stile di vita. Supportando, così, le funzionalità dell'organismo e delle stesse cellule, degli organi e dei tessuti.

Quando l'organismo va in carenza, oppure l'alimentazione non basta più, possono intervenire gli integratori di tipo naturale da assumere sempre previa indicazione medica, così da essere sicuri di non interferire con la presenza di eventuali cure e medicinali assunti dal paziente. In questo modo possono essere colmate alcune lacune nutrizionali: scopriamo quelli più utili per la categoria over.

Integratori, quali sono e dove recuperarli

Per contrastare il caldo in modo efficace è importante mantenere in equilibrio i livelli di vitamine e sali minerali, nutrienti indispensabili per il buon funzionamento dell'organismo. Oltre ad affiancare il tutto con una sana e corretta idratazione, gli over, possono far affidamento anche sull'assunzione di integratori naturali. I nutrienti più importanti si possono recuperare anche attraverso un'alimentazione bilanciata, scopriamo quali sono: