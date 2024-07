Acne tardiva (che colpisce in età adulta): come trattarla, cause e rimedi

Ascolta ora 00:00 00:00

L'acne può comparire anche in età adulta e può colpire anche dopo i 60 anni, coinvolgendo prevalentemente il volto e raramente le parti del collo, delle spalle e della schiena. Questa tipologia di manifestazione è nota come acne tardiva, e può palesarsi attraverso i più classici brufoli accompagnati da punti neri, o comedoni, fino a delle microcisti sottocutanee.

Le cause scatenanti possono essere tante, benchè la fase adolescenziale sia ormai lontana. Nonostante sia un fenomeno naturale è necessario comprenderne la motivazioni, così da porvi rimedio nel modo più naturale possibile.

Acne tardiva, cos'è e quali sono le cause

Il sebo prodotto normalmente dalle ghiandole sebacee è molto importante per proteggere la pelle, perché crea una sorta di schermo lipidico in grado di idratarla. Quando la produzione dello stesso risulta in eccesso si ha una forte proliferazione di batteri, con ostruzione dei pori della pelle e che porta a uno stato infiammatorio. Una condizione che si manifesta con livelli differenti di gravità, da quella basica con infiammazioni minime, passando per quella intermedia fino a quella più severa con pustole e pus. Colpendo in particolare la parte inferiore del viso, una caratteristica tipica dell'acne tardiva che colpisce i senior.

Questo comportamento anomalo delle ghiandole sebacee è un terreno fertile per la proliferazione dei batteri e della formazione dell'acne. Per questo è importante intercettarne le cause scatenanti:

Menopausa: può avere un ruolo fondamentale per le donne soggette a continui sbalzi ormonali. I livelli di estrogeni diminuiscono al contrario di quelli maschili che portano a una produzione eccessiva di sebo e all'ostruzione dei pori della pelle;

Alimentazione : sia le intolleranze alimentari che uno stile alimentare squilibrato possono incidere sul benessere della cute;

: sia le intolleranze alimentari che uno possono incidere sul benessere della cute; Farmaci : alcune medicine possono favorire la formazione di acne e brufoli , ma anche alcuni condizioni mediche possono incidere. Nelle donne la sindrome dell'ovaio policistico ne è un esempio, con un impatto negativo sui livelli ormonali anche in menopausa;

: alcune medicine possono favorire la , ma anche alcuni condizioni mediche possono incidere. Nelle donne la sindrome dell'ovaio policistico ne è un esempio, con un impatto negativo sui anche in menopausa; Stile di vita : stress e fumo sono due elementi che possono rivelarsi dannosi per il benessere personale, il primo incide sulla produzione di cortisolo che può avere effetti negativi sulla salute della cute ;

: stress e fumo sono due elementi che possono rivelarsi dannosi per il benessere personale, il primo incide sulla produzione di cortisolo che può avere ; Inquinamento : un fattore non da trascurare e che può agire sui pori e sulla loro ostruzione;

: un fattore non da trascurare e che può agire sui pori e sulla loro ostruzione; Detersione della pelle: una cura sommaria della pelle e la scelta di prodotti troppo aggressivi possono favorire la formazione dell'acne. È importante attuare una routine quotidiana che comprenda una valida detersione della pelle, mattina e sera, con un prodotto delicato, seguita da un'esfoliazione serale. Detergere a fondo e nutrire, ecco le regole, evitando prodotti che possano favorire l'eccessiva produzione di sebo.

Over 60 e acne, tutti i rimedi più utili

L'acne tardiva potrebbe rivelarsi un problema fastidioso e difficile da debellare, per questo è sempre bene interpellare il medico di fiducia che potrà suggerire un esame dermatologico specifico. Una necessità per individuare la causa di questa presenza così da utilizzare i rimedi più efficaci, specifici per ogni necessità e tipologia di pelle. Anche i classici rimedi naturali possono migliorare il quadro generale, basta scegliere prodotti che contengano agenti lenitivi e antinfiammatori:

Bardana : o Arctium lappa, i suoi estratti sono presenti in creme e lozioni specifiche per contrastare l'acne perché favorisce la depurazione cutanea, vanta proprietà lenitive, decongestionanti e antibatteriche;

: o Arctium lappa, i suoi estratti sono presenti in creme e lozioni specifiche per perché favorisce la depurazione cutanea, vanta proprietà lenitive, decongestionanti e antibatteriche; Aloe vera : il gel è utilissimo perché favorisce un'azione antinfiammatoria oltre che astringente:

: il gel è utilissimo perché favorisce un'azione antinfiammatoria oltre che astringente: Biancospino : le creme che ne contengono gli estratti naturali vantano proprietà antinfiammatorie ;

: le creme che ne contengono gli estratti naturali vantano ; Melaleuca alternifolia : è nota come Tea Tree o Albero del Tè è disponibile sia come olio e unguento o come parte integrante di creme, saponi e maschere. È un validissimo antisettico, antimicotico, antibatterico e antivirale;

: è nota come Tea Tree o Albero del Tè è disponibile sia come olio e unguento o come parte integrante di creme, saponi e maschere. È un validissimo antisettico, antimicotico, e antivirale; Argilla : un maschera molto utile per depurare la cute , meglio ancora se mescolata con un estratto glicolico di bardana o echinacea, così da pulire e idratare al contempo;

: un maschera molto utile per , meglio ancora se mescolata con un estratto glicolico di bardana o echinacea, così da pulire e idratare al contempo; Piante per il relax : quali melissa, passiflora, lavanda, rodiola, griffonia sono un toccasana per favorire un migliore relax personale;

: quali melissa, passiflora, lavanda, rodiola, griffonia sono un toccasana per favorire un migliore relax personale; Alimentazione: sembra banale ma scegliere una dieta sana e ben bilanciata può migliorare la salute della pelle, in particolare se sono presenti vitamine, minerali, frutta e cibi integrali utili per depurare e disintossicare il corpo.

Per evitare la comparsa dell'acne tardiva è molto

importante ascoltare le necessità del proprio corpo, scegliendo uno stile di vita equilibrato e naturale. E chiedono supporto sempre agli esperti di settore,